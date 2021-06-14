Как развивается экотуризм в Казахстане, рассказал глава Минэкологии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Какая работа проводится Министерством экологии, геологии и природных ресурсов РК по развитию экологического туризма, рассказал глава ведомства Магзум Мирзагалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев, на сегодня разрабатываются мастер-планы с учетом мнения специалистов и общественности. При нацпарках созданы общественные советы. Определены инвесторы по крупным четырем нацпаркам Алматинской области.

«Нацпаркам Алматинского региона предлагается построить 11 современных визит-центров, 5 эко-отелей, 28 глэмпингов, 8 кэмпингов, 4 этно-аула. В ближайшие несколько лет будет привлечено более 31,5 млрд тенге частных инвестиций. Ожидаемый поток туристов будет создавать рабочие места», - сказал министр в ходе отчетной встречи с населением.

Также он отметил, что на местах начато строительство необходимой инфраструктуры.

«В нацпарке «Иле-Алатау» открыт визит-центр «Аюсай», обустраиваются тропы вокруг визит-центра, также построен мост через реку для удобства туристов, волонтерами ведется обучение по эко-культуре», - добавил глава Минэкологии.

Магзум Мирзагалиев обратился к казахстанцам в связи с летним сезоном.

«Уважаемые участники, пользуясь данной площадкой, хочу сказать, что сейчас настала теплая погода. Люди массово направляются на природу. Прошу бережно относиться к нашим уникальным природным богатствам, не мусорить, не разжигать костер в неположенных местах. Нужно уважать и сохранить природную красоту для будущих поколений», - заявил Магзум Мирзагалиев.

Ранее министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев заявил о том, что Кобейтуз считается небезопасным для здоровья людей и призвал казахстанцев воздержаться от поездки на озеро.