Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экология

    Как развивается экотуризм в Казахстане, рассказал глава Минэкологии

    14 Июня 2021, 12:52

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Какая работа проводится Министерством экологии, геологии и природных ресурсов РК по развитию экологического туризма, рассказал глава ведомства Магзум Мирзагалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как отметил министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев, на сегодня разрабатываются мастер-планы с учетом мнения специалистов и общественности. При нацпарках созданы общественные советы. Определены инвесторы по крупным четырем нацпаркам Алматинской области.

    «Нацпаркам Алматинского региона предлагается построить 11 современных визит-центров, 5 эко-отелей, 28 глэмпингов, 8 кэмпингов, 4 этно-аула. В ближайшие несколько лет будет привлечено более 31,5 млрд тенге частных инвестиций. Ожидаемый поток туристов будет создавать рабочие места», - сказал министр в ходе отчетной встречи с населением.

    Также он отметил, что на местах начато строительство необходимой инфраструктуры.

    «В нацпарке «Иле-Алатау» открыт визит-центр «Аюсай», обустраиваются тропы вокруг визит-центра, также построен мост через реку для удобства туристов, волонтерами ведется обучение по эко-культуре», - добавил глава Минэкологии.

    Магзум Мирзагалиев обратился к казахстанцам в связи с летним сезоном.

    «Уважаемые участники, пользуясь данной площадкой, хочу сказать, что сейчас настала теплая погода. Люди массово направляются на природу. Прошу бережно относиться к нашим уникальным природным богатствам, не мусорить, не разжигать костер в неположенных местах. Нужно уважать и сохранить природную красоту для будущих поколений», - заявил Магзум Мирзагалиев.

    Ранее министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев заявил о том, что Кобейтуз считается небезопасным для здоровья людей и призвал казахстанцев воздержаться от поездки на озеро.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Туризм Экология
    Новости по теме
    Новости по теме
    Какие города Казахстана самые популярные у туристов
    Более 30 автобусов превысили норму дымности в Караганде
    Какими будут метеоусловия в городах РК
    Сколько времени потребуется для восстановления сгоревшего леса в области Абай
    Популярное
    1 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    2 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    3 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    4 Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
    5 Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка