Как развить туризм - мэры крупных городов мира поделились опытом в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице Казахстана проходит восьмой Глобальный саммит ЮНВТО (Всемирной туристской организации), в работе которого приняли участие мэры крупных городов ближнего и дальнего зарубежья, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Для участия в саммите прибыли градоначальники Казани, Таллинна, Ташкента, Самарканда, Анкары, Исламабада, а также заместитель мэра Хельсинки, заместитель постоянного секретаря Бангкока. Все они, рассказав о развитии туризма в их городах, поделились опытом в сфере внедрения концепции «Умного» города» за счет цифровизации.

Так, мэр города Казани (Татарстан) Ильсур Метшин отметил, что в прошлом году город принял 3,3 млн туристов. Вместе с тем Казань входит в пятерку самых посещаемых городов в РФ.

«Мы за последние 6 лет провели Всемирную универсиаду студентов, впервые провели в России чемпионат мира по водным видам спорта, чемпионат мира по футболу. За эти годы выросло целое поколение наших молодых казанцев, которых мы встречаем по всему миру – волонтеры, специалисты в различных областях. Я как мэр хочу поделиться главным опытом – каждое большое мероприятие выводит город, его инфраструктуру, и самое главное, компетенцию наших людей на совершенно другой уровень», - рассказал градоначальник.

В ходе панельной сессии саммита глава города Таллинна (Эстония) Михаил Кылварт отметил взаимосвязь города с финской столицей Хельсинки. По его словам, европейские столицы развивают концепцию городов-близнецов.

«У нас есть проект, в рамках которого мы предоставляем билеты на общественный транспорт, которые можно использовать в городах-близнецах. Мы ожидаем много туристов, которые приезжают в Хельсинки, в свою очередь, они также будут посещать и наш город Таллинн. Потому что у нас хорошая связь. А у Хельсинки хорошая взаимосвязь с другими городами мира», - сказал Михаил Кылварт.

«Развитие туризма нужно контролировать. Нужно понимать, какой туризм, какие туристы приезжают к нам, и каких туристов мы хотим принимать у себя в городах. Когда привлекаем туристов, мы не должны забывать и о возможностях для местного населения. Если туризм и туристы представляют проблему для местного населения, то такой туризм нехорош для нашего будущего», - считает мэр Таллинна.

Между тем, по словам заместителя мэра самого города Хельсинки (Финляндия) Пии Пакаринен, сегодня цифровизация является мощным инструментом для развития туризма. Как она отметила, для всех городов нужна политика, направленная на устойчивый рост туризма.

«Хельсинки был номинирован Европейской комиссией быть «умным» городом в Европе в 2019 году. Мы вторыми в мире после Нью-Йорка добровольно присоединились к Целям устойчивого развития (ЦУР) ООН. Нам необходим устойчивый туризм, что позволило бы обеспечить комфортную жизнь не только для туристов, но и для горожан», - считает заместитель мэра Хельсинки.

Хоким города Ташкента (Узбекистан) Джахонгир Артыкходжаев поделился, как в историческом городе внедряются элементы концепции «Smart city».

«В рамках проекта «Smart city» в городе мы создаем большие технологические центры. Запустили в городе 5G. У нас 11 районов, в каждом из них внедряем нужную подходящую технологию. Мы сейчас хотим установить бесплатный Wi-Fi 5G. Автобусы и метро требуют внедрения цифровых технологий. В прошлом году 200 тыс. человек воспользовались метро. При этом мы смогли перевести людей на метро и освободить дороги от пробок», - проинформировал глава Ташкента.

Напомним, в Нур-Султане проходит Восьмой глобальный саммит ЮНВТО (Всемирной туристской организации). В целом, на саммит прибыли более 1400 участников из 80 стран.