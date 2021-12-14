Как развилось здравоохранение в Казахстане за годы независимости

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сфера здравоохранения является одной самых важных в любом государстве, Казахстан не стал исключением в этом плане. О том, как развивалась сфера здравоохранения за 30 лет Независимости, расскажет корреспондент МИА «Казинформ».

В Республике Казахстан реализовывались государственные программы реформирования здравоохранения, последней из которых стала Программа развития здравоохранения «Денсаулық» на 2016-2019 годы.

Благодаря программе, создан Национальный центр общественного здравоохранения; утвержден и реализуется План мер по управлению общественным здоровьем на 2018-2021 годы; количество казахстанцев, занимающихся физкультурой достигло 30%; расширен охват скринингом целевых групп населения до 90%; вакцинируется 97% населения.

В рамках приоритетного развития первичной медико-санитарной и модернизации скорой медицинской помощи: реализовался План мероприятий по развитию ПМСП на 2019-2020 годы; на 16% снижена врачебная нагрузка на 1 ВОП; 0,5 млн человек вовлечены в Программу управления заболеваниями; в 2,5 раза снижена госпитализация в стационары; 76% пациентов стабилизировали артериальное давление; время доезда бригад скорой медицинской помощи снизилось с 25 до 14 минут.

В рамках амбулаторного лекарственного обеспечения: обеспечено регулирование цен на все лекарственные препараты; на 20% увеличен перечень лекарственных средств в рамках амбулаторного лекарственного обеспечения; внедрен электронный учет выдачи бесплатных лекарств (СМС уведомления, Call-Centre).

В целях обеспечения финансовой устойчивости системы здравоохранения: проведен пилот ОСМС - расширен доступ к медицинским услугам; подготовлено внедрение ОСМС с 1 января 2020 года. В медицинских организациях страны внедряется корпоративное управление. Зарплата медицинских работников повышена на 30%, в 2,7 раз сокращен дефицит врачей, созданы университетские клиники (7 НИИ и НЦ интегрированы с ВУЗами), приняты меры по оказанию социальной поддержки молодым специалистам, прибывающим в регионы (в настоящее время социальная поддержка оказана 817 молодым специалистам).

В целом, материнская смертность по итогам 1991 года составляла 67,2 на 100 тыс. родившихся живыми. Младенческая смертность отмечалась на уровне 25,7 на 1000 родившихся живыми. Начиная с 2000 года, в республике отмечается снижение показателя материнской смертности в два раза, с 60,9 на 100 000 живорожденных до 36,5 в 2020 году. Младенческая смертность снизилась по сравнению с 1991 годом с 25,7 на 1000 родившихся живыми до 7,7 за 2020 год.

В республике, в соответствии с законодательством, вакцинация населения является обязательной и осуществляется бесплатно – за счет средств государственного бюджета. В соответствии с Национальным календарем прививок вакцинация населения осуществляется против 21 инфекционных заболеваний и ежегодно в целом по стране против различных инфекционных заболеваний вакцинируются 5 млн человек. В настоящее время обеспечивается 95% охват населения.

Благодаря целенаправленной политике государства в вопросах иммунизации населения, в настоящее время ликвидирован полиомиелит, и страна в 2002 году сертифицирована ВОЗ как свободная от полиомиелита территория. С 2005 года в стране реализуется программа ВОЗ «Элиминация кори и краснухи». Заболеваемость столбняком, дифтерией, коклюшем доведена до единичных случаев.

В настоящее время обеспечивается специфическое антиретровирусное лечение всех нуждающихся ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом за счет государственного бюджета.