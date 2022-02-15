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    Как разрабатывается платформа по назначению арендной платы за жилье

    15 Февраля 2022, 12:37

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На заседании Правительства министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин рассказал о цифровой платформе по назначению и осуществлению выплат гражданам в части арендной платы за жилье, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На базе платформы «Отбасы банк» организован процесс подачи заявок с помощью ЭЦП и автоматической проверки соответствия заявителя требованиям программы. Алгоритм предлагает проверку данных заявителя путем интеграции с государственными базами всех необходимых госорганов. Предусмотрена возможность формирования договоров и онлайн регистрации в государственных базах данных на основе технологий Blockchain», - отметил министр.

    По его словам, со стороны «Отбасы банк» подана соответствующая заявка совместно с заинтересованными государственными органами.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Правительство РК Жилье Цифровой Казахстан
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