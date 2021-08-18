Как рассчитывают тарифы на тепло, рассказали в антимонопольном ведомстве
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Исполняющий обязанности председателя Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК Асхат Жапсарбай рассказал о механизме расчета тарифов за отопление в столице, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В городе Нур-Султан оснащенность общедомовыми приборами учета составляет 99,7%. При этом расчеты для группы населения производятся исходя из фактического потребления на основании показаний приборов учета. Начисление производится ТОО «Астана-Энергосбыт», в зависимости от наличия или отсутствия общедомового прибора учета», - сказал Асхат Жапсарбай на брифинге в СЦК.
При этом, по его словам, тарифы на теплоснабжение в Нур-Султане не менялись.
«Надо отметить, в столице все дома оснащены приборами учета кроме тех, которые мы называем ветхими. Но для ветхих домов мы предусмотрели так называемый пониженный тариф – 2176 тенге за гикакалорий. Поэтому, с социальной точки зрения, для потребителей, проживающих в ветхих аварийных домах, повышение тарифов не произойдет, и думаю, нагрузки никакой не будет», - заключил спикер.
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