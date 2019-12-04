Как рассчитать свою пенсию – в ЕНПФ обновили пенсионный калькулятор

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Сотрудники Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) обновили один из самых популярных сервисов на своем сайте – пенсионный калькулятор, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Прогнозный пенсионный калькулятор поможет каждому вкладчику ЕНПФ рассчитать свои будущие пенсионные выплаты. При этом он показывает как государственную базовую пенсию и пенсию по возрасту (или солидарную), так и выплаты из ЕНПФ. Кроме того, при наличии индивидуальных счетов, сформированных из обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов или добровольных пенсионных взносов программа суммирует все средства», - говорится в сообщении фонда.

Результат расчета выдается в трех сценариях: пессимистичном, реалистичном и оптимистичном.

Все три варианта учитывают предполагаемый уровень инфляции и возможную доходность.

Отметим, что именно в новой версии калькулятора добавились выплаты обязательных профессиональных пенсионных взносов и добровольных пенсионных взносов, которых ранее не было. При этом добровольные пенсионные взносы теперь можно указывать не в процентах от дохода, а в номинальной стоимости.

Любому желающему для расчета пенсии будет достаточно ввести дату рождения, пол, трудовой стаж, время участия в накопительной пенсионной системе, сумму накоплений на сегодняшний день и заработную плату.

Если вы зарегистрированы в личном кабинете на сайте enpf.kz, сумма накоплений отразится автоматически. «Фишкой» обновленного пенсионного калькулятора стало отображение результатов с помощью графика и таблицы выплат.

«Важно помнить, что все прогнозные результаты представляются в реальном стоимостном выражении (за минусом инфляции соответствующего периода прогноза)», - отметили в ЕНПФ.