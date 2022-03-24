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    Как распределяются доходы СПК в Казахстане

    24 Марта 2022, 13:09

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр рассказал о механизме распределения доходов от деятельности СПК, подотчетностью СПК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На сегодня распределение чистого дохода осуществляется местными исполнительными органами. В рамках реформирования квазигосударственного сектора предлагается данные полномочия передать на республиканский уровень», - написал Роман Скляр в своем ответе на депутатский запрос.

    Также по его словам, во исполнение поручений Главы государства принимаются меры по сокращению расходов, в том числе за счет запрета на приобретение мебели, транспортных средств, неповышения административных расходов и т.д.

    «Кроме того, законодательством предусмотрена ответственность должностных лиц акционерных обществ за результативность и эффективность реализации планов развития, определяющего основные направления деятельности и показатели финансово-хозяйственной деятельности. Таким образом, в рамках трансформации СПК в региональные институты будут проведены соответствующие меры», - заключил Р. Скляр.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Мажилис Экономика
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