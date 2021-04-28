Как распределяют гранты для социально-уязвимых категорий граждан и молодежи из семей с низкими доходами

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве образования и науки РК пояснили, каким образом выделяются гранты для социально уязвимых категорий граждан и молодежи из семей с низкими доходами, каковы критерии присвоения, как идет отработка полученного гранта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

При распределении грантов учитывается потребность рынка труда

Начальник управления формирования государственного заказа Министерства образования и науки РК Жанна Есинбаева рассказала о том, как выделяются гранты для социально уязвимых категорий граждан и молодежи из семей и с низкими доходами.

«Гранты выделяются на конкурсной основе по результатам Единого национального тестирования, по итогам которого абитуриенты в июле этого года, могут сдать документы на конкурс. Существует пороговый балл для поступления в каждое высшее учебное заведение, включая национальные университеты и вузы по определенным направлениям», - сказала она.

По словам директора департамента высшего и послевузовского образования Адилета Тойбаева, Министерством образования и науки РК ежегодно выделяется соответствующее количество грантов для получения высшего и послевузовского образования. В этом году предполагается выделить более 50 тысяч грантов на уровне бакалавриата. Распределение грантов осуществляется соответствующей республиканской комиссией.

«В основном опираемся на потребность рынка труда. Также мы учитываем мнения соответствующих государственных органов, наших коллег из НПП «Атамекен», из местных исполнительных органов. Таким образом, государственный образовательный заказ распределяется на три года. В этом году было обсуждено и принято постановление Правительства. Соответственно государственный заказ в области подготовки уже распределен. Дальше размещение государственных заказов в высших учебных заведениях в перспективе ожидается распределить в апреле-мае. Абитуриенты уже будут знать, в какие высшие учебные заведения и по каким направлениям распределены гранты, куда можно поступить. Вся эта процедура исходит сугубо из потребности рынка труда», - проинформировал Адилет Тойбаев.

850 грантов предусмотрены детям из многодетных семей

По его словам, для социально уязвимых категорий граждан и молодежи из семей с низкими доходами наибольшее количество грантов выделяются на инженерные специальности, по направлению информационно-коммуникационных технологий, на педагогические специальности.

Согласно новой введенной норме, около 17 тысяч грантов выделены на специальности по инженерному направлению. 850 грантов из 17 тысячи предусмотрены детям из многодетных семей. В целом ежегодно выделяется около 50-51 тысячи грантов.

Также каждый год распределяются соответствующие квоты для детей из социально-уязвимых слоев населения, для детей-инвалидов 1, 2 группы. Более 400 грантов ежегодно выделяется для этой категории. Также для детей-представителей диаспоры предусмотрены 4% от всего количества грантов. В объеме 1% государственного заказа выделяется детям-сиротам.

Более 400 грантов ежегодно будут выделяться детям, в семье которых воспитываются дети-инвалиды

«Вместе с тем, начиная с этого года эти категории расширены. Таким образом, увеличено количество грантов, выделяемых для социально-уязвимых слоев населения. Для семей, в которых воспитываются 4 и более несовершеннолетних детей, в этом году было выделено более 2 тысячи грантов. Детям из неполных семей также будут выделены более 400 грантов. Детям из семей, воспитывающих детей-инвалидов с детства также выделено более 400 грантов. Если раньше непосредственно гранты выделялись только детям-инвалидам, то теперь также детям, в семье которых воспитываются дети-инвалиды, тоже будут выделяться более 400 грантов ежегодно», - рассказал Адилет Тойбаев.

В разрезе регионов, как отметил директор департамента высшего и послевузовского образования, решение будет приниматься соответствующей комиссией. Но самое главное в этом вопросе – выбор студента.

«Мы не распределяем гранты по регионам. Для нас важен выбор абитуриента. Допустим, он выигрывает грант и непосредственно сам выбирает высшее учебное заведение», - добавил Адилет Тойбаев.

Что происходит, если студент в процессе обучения лишается гранта

В ведомстве также пояснили, что происходит, если студент в ходе обучения лишается выделенного гранта.

«Лишение гранта зависит от успеваемости, от посещения занятий студентов. Если студент теряет связь с высшим учебным заведением, существует академическая политика университета, в которой прописано, при каких случаях он может быть отчислен. Многое зависит от успеваемости студентов. Конечно, бывают и такие печальные случаи. Но эти высвободившиеся гранты перераспределяют студентам по направлению подготовки, курса. Если есть студенты, обучающиеся на платной основе, среди них проводится конкурс по GP показателям. У кого высокий показатель за весь срок обучения, соответственно, тот и проходит на вакантный грант», - проинформировал он.

Отработать грант можно в любой организации независимо от форм собственности

Адилет Тойбаев отметил, что отработка гранта распространяется на всех студентов.

«Есть определенная категория граждан, которая освобождается от этого обязательства. На остальных групп студентов эта норма распространяется. Студент по завершению обучения должен отработать 3 года по выделенному гранту. Есть также и новшества отработки. Если раньше требовалась отработка в государственных организациях, то теперь можно устроиться в любую организацию независимо от форм собственности. Самое главное - по своей профессии. Второе новшество – соразмерность отработки. Мы говорили о вакантных грантах. Если студент отучился на гранте только два года, а потом отчислился, то он отрабатывает соразмерно: соответствующее количество месяцев. А тот ребенок, который перевелся на вакантный грант, он перенимает обязанность на себя, соответствующее количество времени будет обязан отработать в зависимости от того периода, сколько времени он отучился на гранте», - пояснил Адилет Тойбаев.

От чего зависит стоимость одного гранта в вузах

Цена одного гранта, по его словам, зависит от подготавливаемого направления. Также стоимость гранта может отличаться в зависимости от статуса вуза. Например, цена одного гранта в вузах, не имеющих национальный статус, стоит около 700-900 тысячи тенге. А в университетах с национальным статусом стоимость 1 гранта достигает 1 млн тенге.

Какие условия создаются в вузах для обучения студентов с ограниченными возможностями

Директор департамента высшего и послевузовского образования Адилет Тойбаев также рассказал о том, какие условия создаются в вузах для обучения студентов с ограниченными возможностями.

«Сейчас более 75% высших учебных заведений полностью создали условия для детей с особыми образовательными потребностями и социально-уязвимым категориям детей. В вузах создана среда для инклюзивного образования. Если мы говорим о направлении специальной педагогики (раньше называлась дефектология), то даже там наши ребята с инвалидностью обучаются, успешно становятся профессионалами. Когда распределяется государственный образовательный заказ, обязательно учитываются созданные условия в университетах. Мы говорим не только о пандусах или метках, здесь речь идет о содержании образовательных программ и методике, педагогических средствах. Сама образовательная программа должна быть разработана с учетом тех образовательных потребностей, которого требует та или иная категория граждан. Для детей с особыми образовательными потребностями создаются определенные условия при сдаче ЕНТ. Для них отдельно при необходимости могут выделяться аудитории. Заполнять тесты помогает консультант. В электронном формате сдачи ЕНТ условия также будут созданы», - проинформировал Адилет Тойбаев.

Представитель министерства заверил, что ежегодно проводится мониторинг по наличию данной образовательной среды. К сожалению, в прошлом году из-за пандемии полностью провести мониторинг не получилось.

«Ожидаем, что в этом году обязательно проведем мониторинг и получим полную информацию о том, насколько в вузах созданы условия для обучения. В данном направлении ведется системная работа», - заверил Адилет Тойбаев.



