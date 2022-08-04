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    • Как распределили обязанности между оставшимися заместителями акима СКО

    4 Августа 2022 11:28

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области нагрузку пяти заместителей главы региона разделили между тремя, оставшимися после сокращения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Первый заместитель акима области Марат Тасмаганбетов будет курировать сферы сельского хозяйства и агропромышленного комплекса, земельных отношений, стратегического и экономического планирования, развития бюджета и межбюджетных отношений, налоговой политики, коммунальной собственности и приватизации, образования, ветеринарии, общественно-политической ситуации, религии, межконфессионального и межнационального согласия. Совершенно новыми направлениями для М. Тасмаганбетова стали образование и общественно-политическая ситуация. В должности первого заместителя он с 2019 года.

    Даурену Жандарбеку достались вопросы индустриально-инновационного развития – в том числе привлечения инвесторов – предпринимательства, здравоохранения, сферы культуры, языковой политики и архивного дела, физической культуры и спорта, туризма и цифровизации и оказания государственных услуг. В должности заместителя акима области Д. Жандарбек с июля 2017 года. Сферами здравоохранения, культуры и спорта ранее он не занимался.

    В вопросах миграции, занятости и социальной защиты населения, трудовых отношений теперь придется разбираться Сатжану Аблалиеву. В должности он с июня 2021 года. Курировал сферы строительства, архитектуры и градостроительства, развития транспортной и инженерной инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, мобилизационной подготовки, территориальной обороны и гражданской защиты, использования природных ресурсов, охраны окружающей среды и водных отношений.

    Ранее в пресс-службе сообщили, что два заместителя акима области освобождены от занимаемых должностей.


    Автор:

    Олеся Жуковень

    #Северо-Казахстанская область #Акимат
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