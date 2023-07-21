Как распределили гранты для абитуриентов из густонаселенных, западных и вновь созданных регионов

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В этом году по поручению Главы государства выделены целевые образовательные гранты для молодежи из густонаселенных, западных и вновь созданных регионов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования РК

В целях разъяснения преимуществ данных грантов директор Национального центра тестирования МНВО РК Руслан Емелбаев посетил Мангистаускую и Атыраускую области.

«5000 грантов были выделены для абитуриентов из густонаселенных, западных и вновь созданных регионов. Гранты распределены таким образом: Атырауская область – 1500, Мангистауская область – 1500, Улытауская область – 300, Жетысуская область – 300, область Абай – 500, Шымкент – 400, Туркестанская область – 500 грантов. Данные гранты выделены на педагогические, инженерные, IT специальности и естественные науки. Стоит отметить, что дети из этих регионов могут участвовать в конкурсе как на данный грант, так и в общем конкурсе», - отметил Руслан Емелбаев.

Прием заявок на грант проходил с 13 по 20 июля.

18 июля в г. Актау на базе Университета Есенова и 19 июля в г. Атырау на базе Университета Досмухамедова были организованы встречи с абитуриентами и их родителями. В рамках мероприятии проведена информационно-разъяснительная работа о преимуществах целевых грантов.

Ранее сообщалось, что на инженерно-технические специальности в Казахстане выделено 60% всех грантов.

Общее количество образовательных грантов, выделенных на обучение на всех уровнях высшего и послевузовского образования, составляет 88 тысяч. Кроме того, увеличилось количество грантов по педагогической квоте, в 2023 году на это будет выделено 6280 грантов. По программе Серпін выделено 3653 гранта.

По прогнозам министерства, в этом году документы на грант подадут 135 тысяч детей. В этом году именно такое количество абитуриентов набрали минимальный балл.

20 июля стартовал прием заявлений для участия в августовском ЕНТ и продлится до 30 июля. Августовское ЕНТ проводится для того, чтобы у абитуриентов, не набравших пороговый балл, была возможность повторно пройти тестирование и поступить в вуз на платной основе. При регистрации тестируемые сами выбирают место, дату и время проведения экзамена.