Как распознать фишинг и не попасться в руки мошенников

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Во всем мире киберпреступления становятся все более сложными и опасными . Какие основные правила кибергигиены нужно соблюдать и как не попасться на фишинг, читайте в материале МИА «Казинформ».

Чтобы защитить свой компьютер, руководитель службы информационной безопасности РГП «Инженерно-технический центр» Управления делами Президента РК Азамат Санатов, рекомендует использовать сложные пароли. Не стоит использовать один и тот же пароль в разных системах и службах. Не открывать и не устанавливать вложения из почты от подозрительных источников. Не давать доступ к персональному компьютеру третьим лицам. Не переходить по подозрительным ссылкам.

«Если вы пользуетесь корпоративным компьютером, то стоит придерживаться дополнительных правил. Устанавливать программное обеспечение из списка разрешенных для установки в организации. При работе удаленно или в офисе не забывать об ответственности, которую несет каждый пользователь при использовании корпоративной информации. Нельзя хранить, передавать корпоративные данные в мессенджерах, соцсетях, личных ПК», - отметил Азамат Санатов.

Одним из основных направлений киберпреступлений является фишинг. Фишинг – это атаки, направленные на получение конфиденциальной информации, в том числе служебной, персональных данных, банковских реквизитов. Фишинговые рассылки маскируются под официальные сайты государственных органов или банков. Если человек доверяется такой рассылке, вводит свои данные, то попадает к злоумышленникам. Эти данные могут быть использованы для кражи конфиденциальной информации, денежных средств с банковских счетов и продажи на черном рынке.

Виды фишинга:

Адресный фишинг – это целенаправленная хакерская атака на конкретное лицо или организацию. Основная цель – получить личные данные пользователя.

Клоновый фишинг – это тип атаки, в котором мошенники берут за основу готовые письма известных компаний и заменяют в них ссылки и файлы на вредоносные.

Мобильный фишинг – это телефонный звонок или сообщение, посредством которого мошенник пытается убедить человека перевести деньги на счет аферистов.

Фарминг – маскировка поддельного сайта под оригинальный и скрытое перенаправление пользователя на клон оригинального сайта с целью заполучить конфиденциальную информацию.