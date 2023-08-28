Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 467.29 eur/kzt 498.22

    rub/kzt 4.84 cny/kzt 64.21
Прогноз погоды
Астана+14 +17℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Закон и право

    Как распознать фишинг и не попасться в руки мошенников

    28 Августа 2023, 17:39

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Во всем мире киберпреступления становятся все более сложными и опасными . Какие основные правила кибергигиены нужно соблюдать и как не попасться на фишинг, читайте в материале МИА «Казинформ».

    Чтобы защитить свой компьютер, руководитель службы информационной безопасности РГП «Инженерно-технический центр» Управления делами Президента РК Азамат Санатов, рекомендует использовать сложные пароли. Не стоит использовать один и тот же пароль в разных системах и службах. Не открывать и не устанавливать вложения из почты от подозрительных источников. Не давать доступ к персональному компьютеру третьим лицам. Не переходить по подозрительным ссылкам.

    «Если вы пользуетесь корпоративным компьютером, то стоит придерживаться дополнительных правил. Устанавливать программное обеспечение из списка разрешенных для установки в организации. При работе удаленно или в офисе не забывать об ответственности, которую несет каждый пользователь при использовании корпоративной информации. Нельзя хранить, передавать корпоративные данные в мессенджерах, соцсетях, личных ПК», - отметил Азамат Санатов.

    Одним из основных направлений киберпреступлений является фишинг. Фишинг – это атаки, направленные на получение конфиденциальной информации, в том числе служебной, персональных данных, банковских реквизитов. Фишинговые рассылки маскируются под официальные сайты государственных органов или банков. Если человек доверяется такой рассылке, вводит свои данные, то попадает к злоумышленникам. Эти данные могут быть использованы для кражи конфиденциальной информации, денежных средств с банковских счетов и продажи на черном рынке.

    Виды фишинга:

    Адресный фишинг – это целенаправленная хакерская атака на конкретное лицо или организацию. Основная цель – получить личные данные пользователя.

    Клоновый фишинг – это тип атаки, в котором мошенники берут за основу готовые письма известных компаний и заменяют в них ссылки и файлы на вредоносные.

    Мобильный фишинг – это телефонный звонок или сообщение, посредством которого мошенник пытается убедить человека перевести деньги на счет аферистов.

    Фарминг – маскировка поддельного сайта под оригинальный и скрытое перенаправление пользователя на клон оригинального сайта с целью заполучить конфиденциальную информацию.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Борьба с преступностью Интернет УДП
    Новости по теме
    Новости по теме
    Повышение статуса казахского языка обсудили в Управлении делами Президента РК
    Миллионные кредиты на бывших коллег оформил шымкентец
    Побег совершила подозреваемая в мошенничестве жительница Шымкента
    Вопросы по качеству интернета не входили в работу министерства – Багдат Мусин
    Популярное
    1 Возводить бизнес-центр запретили компании в Таразе
    2 Автомобили тонут в Семее
    3 Минтуризма и спорта прокомментировало пропажу руководителя федерации ММА
    4 Елену Рыбакину лишат позиции в рейтинге WTA
    5 Фермеры ЗКО предлагают ограждать поля сеткой для защиты от сайгаков