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вчера 21:40
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вчера 21:29
В детсадах ВКО два раза в день проводится дезинфекция
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Руководитель управления образования Восточно-Казахстанской области Сайрангуль Жумадилова рассказала о том, какие меры профилактики коронавирусной инфекции принимаются в сфере образования, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.
В настоящий момент все дошкольные учреждения работают в штатном режиме, но при этом обеспечивается свободное посещение детей, норма по отчислению за пропуски не действует. Однако Сайрангуль Жумадилова рекомендовала по возможности на время отказаться от посещения детских садов.
С 16 марта во всех школах области объявлено каникулярное время, а в колледжах и вузах перешли на дистанционное обучение. Преподаватели школ, колледжей и университетов также работают удаленно с сохранением оплаты труда.
После завершения каникул в школах по необходимости будут созданы условия для продолжения обучения с использованием дистанционных технологий.
Кроме того, приостановили работы организации дополнительного образования, ведется работа по приостановлению частных организаций. В настоящий момент на время прекратили свою работу дворцы школьников, дома юношества, музыкальные школы, художественные школы.
Все запланированные олимпиады и соревнования будут перенесены.
«Все учреждения образования получили необходимые инструкции по работе. Во всех дошкольных учреждениях проводится два раза в день дезинфекция. Работа находится на постоянном контроле», – заключила Сайрангуль Жумадилова.
Напомним, 15 марта Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Указ «О введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан». Чрезвычайное положение введено на период с 08 часов 00 минут 16 марта 2020 года до 07 часов 00 минут 15 апреля 2020 года.
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