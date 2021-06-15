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    Как работают поправки в Бюджетный кодекс, рассказали в Минфине

    15 Июня 2021, 11:33

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр финансов РК Ерулан Жамаубаев рассказал о задачах в сфере бюджетного планирования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Что касается задач в сфере бюджетного планирования. В прошлом году внесены поправки в Бюджетный кодекс. Они предусматривают новые подходы по формированию бюджета в части гармонизации стратегического и бюджетного планирования и механизмы, позволяющие использовать бюджетные средства с максимальной отдачей», - сказал Ерулан Жамаубаев на отчетной встрече с населением.

    По его словам, в соответствии с поправками определены лимиты расходов администраторов бюджетных программ с акцентом на стратегические задачи.

    «Также, совместно с госорганами ведется работа по подготовке Национальных проектов в разных отраслях экономики. Наша задача сформировать сбалансированный бюджет, направленный на решение социально-экономических задач», - заключил министр.

    Ранее министр финансов РК Ерулан Жамаубаев озвучил основные направления работы ведомства в 2021 году.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Экономика Минфин РК Бюджет
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