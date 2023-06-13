Как работают лесники в Казахстане

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Круг обязанностей лесников по стране, безусловно, отличается. Но в перечень основных во всех регионах в первую очередь входит охрана, воспроизводство леса и лесопользование. О работе лесников на примере Северо-Казахстанской области - в материале корреспондента МИА «Казинформ».

В регионе – 580 работников лесной охраны. Из них 354 – лесники. Какую работу они выполняют и с чем сталкиваются каждый день – об этом рассказал руководитель отдела лесного хозяйства и особо охраняемых природных территорий Василием Лабанчуком. Он быстро развеял расхожее мнение о том, что лесник весь день только и гуляет по лесу в свое удовольствие.

«Каждый сезон лесники проводят определенные работы. Весной – предупреждение пожаров, лесокультурные работы. С марта начинается подготовка техники и оборудования к началу пожароопасного сезона. В этом году он начался 5-го апреля. До полного схода снежного покрова производятся управляемые отжиги травы. Лучше заранее провести эти мероприятия, чем с наступлением жары она загорится от малейшей искры и мы потеряем лес», - рассказал В.Лабанчук.

Лесник живет на территории лесного хозяйства. Это местный житель, который знает всех и все. Летом утро лесника начинается с того, что он осматривает территорию – нет ли где-то дыма. Если он его увидел, то сообщает мастеру леса, диспетчеру.

«Вся лесная охрана обеспечена радиостанциями. Всего их 796, в том числе мобильные, стационарные. Как только дежурный получил информацию о возгорании, он направляет на место технику. В каждом лесничестве есть трактора, машины, оборудованные мотопомпами, насосами высокого давления, ранцевыми лесными опрыскивателями. Первичное реагирование всегда за лесником. Он оценивает обстановку, решает, нужна ли дополнительная помощь. При необходимости выезжает трактор с специализированным плугом, который делает борозду шириной 70 см и еще на столько же раскидывает землю по краям. Таким способом останавливают распространение огня. В патрульных машинах тоже есть минимальное оборудование для тушения огня: хлопушки, ранцевые опрыскиватели и запас 50-100 литров воды. Службы ЧС привлекают в самом крайнем случае. У нас есть лесные пожарные станции, техника», - прокомментировал В.Лабанчук.

По его словам, по нормам – техники достаточно. Регулярно обновляют парк. Современные технологии тоже начали использовать. Купили дроны, установили во всех лесных хозяйствах вышки с камерами видеонаблюдения.

При всем огромном объеме работ и высокой ответственности заработная плата лесников составляет 85-110 тысяч тенге в зависимости от наличия образования. У мастеров зарплата не намного выше – около 140 тысяч тенге, у лесничего – 150-160 тысяч тенге.

«Ждем повышения заработных плат. Считаем, что нужно менять нормы, поскольку увеличиваются объемы посадок. Авиапатрулированием охвачен только природный парк «Кокшетау». Возможно, нужно рассмотреть и этот вопрос. Планируем расширять сеть видеонаблюдения. И самое важное – необходимо повышать ответственность людей. Какую бы масштабную профилактическую работу мы не проводили, физически лесник не успеет одномоментно охватить всю вверенную ему территорию. За каждым лесником закреплены 1,5-2 тысячи га леса, расположенных на большой площади, бывает до 20 тысяч га. Пока он уехал на один участок, на другом уже кто-то выбросил мусор или разжег костер. Важно, чтобы каждый человек чувствовал ответственность и не причинял вреда лесу», - сказал В.Лабанчук.

Не меньше работы у лесников при определении леса, который можно вырубить. Это только на первый взгляд просто. Сначала лесничий, используя таксационные описания из лесоустроительного проекта, подбирает участки под рубку. Затем определяется площадь, вырубаются визиры, ограничивающие территорию лесосеки от другого леса. После лесники считают каждое дерево. Вырубка осуществляется не бессистемно. Все контролируется с помощью спутников.

«Что касается санитарных рубок: в регионе много вымочки. В этом вина не человека, происходит поднятие грунтовых вод. По возможности вымочки убираем. Но есть такие места, где работать лесникам просто опасно – местность может быть заболоченной», - добавил В.Лабанчук.

Колоссальную работу проводят лесники по воспроизводству леса. Только с начала этого года высадили более 7 млн саженцев. Каждую посадку любой человек может отследить через интерактивную карту OrmanKZ. Скачать ее можно в Google Play.

Всего в регионе 550 тысяч га леса. По этому показателю регион занимает 6-8 место в стране. Лесистость варьирует от 0,4 до 17%. На территории Айыртауского района расположен Национальный природный парк «Кокшетау», который относится к ведению Комитета лесного хозяйства и животного мира.

Обслуживают леса в регионе 12 лесных хозяйств. Вся их деятельность строго структурирована и у каждого сотрудника свой круг обязанностей. Лесхоз состоит из 2-4 лесничеств, которые делятся на 2-3 мастерских участка, те, в свою очередь - на 5-7 обходов лесников.

«Все путают лесничих и лесников. Думают, что это одно и то же понятие. Лесничий – это руководитель структурного подразделения, у него в подчинении мастера и лесники. Все выполняют определенную функцию, прописанную в квалификационных требованиях. У лесного хозяйства широкий круг обязанностей: охрана, воспроизводство леса и лесопользование. На самом деле, спектр работы огромный», - отметил Василий Лабанчук.