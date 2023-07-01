Как работает стабилизационный фонд в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Как работает стабилизационный фонд в Северо-Казахстанской области и получается ли влиять товарными интервенциями на цены на социально значимые продукты питания – в материале корреспондента МИА «Казинформ».

Формирует стабилизационный фонд в регионе АО «СПК «Солтүстік». Ежегодно на закуп социально значимых продуктов выделяют средства из областного бюджета.

Руководитель департамента по организации работы стабфонда Роза Тастанбекова сообщила, что на 2023-2024 год всего для стабфонда приобрели 15,4 тыс. тонн продукции. В том числе 4 тыс. тонн муки, 372 тонны рожек, 204 тонны риса, 450 тонн гречневой крупы, более 1,3 млн литров подсолнечного масла, 816 тонн соли, свыше 3,2 тыс. тонн сахара, более 1,4 тыс. тонн картофеля, по 650 тонн моркови и капусты, 450 тонн лука, 400 тонн мяса кур и 10,8 млн штук яиц.

«Из 19 социально значимых товаров 15 производятся в регионе, 14 - закупаем в стабфонд. Приобретаем продукцию у местных товаропроизводителей, за исключением тех, что не производятся в области. Например, сахар поставляется Таразским сахарным заводом, масло растительное – маслозаводом из Усть-Каменогорска, рис - из Кызылординской области. Вся овощная группа, гречневая крупа, мука закупается у североказахстанских производителей. Закуп производится путем заключения договоров займа, форвардного закупа и договоров поставки», - проинформировала Р.Тастанбекова.

Она подробно объяснила, в чем заключается «оборотная схема» и чем механизм выгоден местным производителям.

«Оборотная схема, иначе – кредит под 0,1% годовых с залоговым обеспечением. Чаще всего механизм применяется при закупе овощей. Средства выдаются на посадку, выращивание, агротехнические мероприятия. Осенью поставщик самостоятельно доставляет по нашей заявке овощи в торговые точки. Он же обеспечивает хранение продукции. Нам оборотная схема выгодна тем, что получаем свежую экологически чистую продукцию местного производства и экономим на доставке. Предпринимателю этот механизм выгоден тем, что у него имеются деньги на посев, уборку и поставку продукции», - прокомментировала Р.Тастанбекова.

На официальном сайте СПК «Солтүстік» есть объявление о том, какая продукция и по каким ценам закупается. Предприниматель может подать заявку с пакетом необходимых документов.

«Должно быть оформленное юридическое лицо, подтверждение наличия земли и выращивания овощей, например, если речь идет об овощной группе. При поставке продукции предоставляются все необходимые документы, подтверждающие ее качество. Обязательно работает приемка, смотрим на соответствие госстандарту. Мы работаем максимально открыто, все заявки рассматриваем», - сказала Р.Тастанбекова.

Осуществляет социально-предпринимательская корпорация и форвардный закуп. Это тоже заем, но выдается на весенне-полевые работы в размере 70% от запрашиваемой суммы. После того, как поставка будет завершена, предприниматель получает оставшуюся сумму. Особенно выгоден механизм весной, когда ранние овощи подскакивают в цене. Поставщик доставляет их по фиксированной стоимости, что позволяет сдерживать цены.

В этом году СПК выдала займы на оборотные средства и заключила договоры форвардного закупа с производителями области на сумму 1,5 млрд тенге. Наибольшие суммы получили поставщики муки, куриного мяса, яиц.

В социальных сетях периодически появляются жалобы на дефицит продукции стабфонда в магазинах города. Продавцы в точках продаж стабфонда рассказали, что товары разбирают в течение двух-трех часов. Р. Тастанбекова уверяет, что запасаться впрок не имеет смысла. Продукция всегда есть на складах и доставляется в точки стабфонда ежедневно, в супермаркеты – три раза в неделю, два раза – в магазины у дома. Районные магазины тоже закупают продукцию стабфонда. Отпускают ее через оператора, которому передают заявки отделы предпринимательства.

Сейчас на складах стабфонда есть около 3,5 тыс. тонн муки, 180 тонн рожек, около 100 тонн риса, почти 400 тонн гречки, 34,2 тыс. литров растительного масла, 81 тонна соли, 486 тонн сахара, 9 тонн картофеля, 300 кг моркови, 109 тонн лука, 8 тонн капусты.

«В январе и марте выезжали в Туркестанскую область и Таджикскую Республику для встречи с производителями капусты, картофеля, лука и заключили три меморандума на ранние овощи, чтобы сдерживать в межсезонье цены. Чтобы избежать резкого скачка цены на овощи в апреле-июле заключили договор займа на сумму 73 млн тенге с ТОО «Магнум» на картофель в объеме 124 тонны, 30 тонн моркови, 107 тонн лука, 85 тонн капусты. Заключили договоры освежения на картофель, капусту и морковь с местными производителями и договоры форвардного закупа на урожай 2023-го года на 200 картофеля и 300 тонн лука», - сообщила Р.Тастанбекова.

Актуальные цены на продукцию стабфонда и список торговых точек, где ее можно приобрести, можно посмотреть на сайте СПК «Солтүстік».