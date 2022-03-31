Как работает скорая помощь в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В 2018 году ГККП «Городская станция скорой и неотложной медицинской помощи города Талдыкорган» реорганизована в ГКП на ПХВ «Областная станция скорой и неотложной помощи» управления здравоохранения Алматинской области. В состав областной станции вошли все районные отделения скорой помощи, а также отделение санитарной авиации. О том, как изменилась работа скорой помощи за эти годы, рассказал ее директор Савелий Пак, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам Савелия Пак, в централизованности скорой помощи есть свои плюсы.

«Во-первых, один из плюсов - слаженность и единый формат работы. Во-вторых, целевое использование транспорта. В-третьих, единый алгоритм оказания медицинской помощи, единое оснащение медикаментами. Не нужно думать, что если диспетчер сидит за 200 километров от пациента, то отработает хуже чем диспетчер, сидящий рядом. Централизация позволила решить ряд важных проблем, а именно создать единые диспетчерские службы, исключить нецелевое использование санитарного автотранспорта, улучшить своевременность доезда и оказания медицинской помощи, а также исключить задержки при оказании помощи в приграничных к районам зонам», - подчеркнул он.

Сообщается, что всего в сутки в среднем работают от 15 до 17 столов диспетчеров по приему вызовов и 6 столов эвакуаторов. Также есть столы старших врачей и старших эвакуаторов. Диспетчера, приняв вызов, в течение 1-2 минут определяют личные данные, состояние пациента, категорию срочности, место жительства. Затем этот вызов передается в зал эвакуации, где по карте определяется ближайшая свободная машина. С момента, когда был прием вызова и дальнейшие действия по доезду и отслеживанию маршрута, будет вести эвакуатор. За каждым диспетчером эвакуатором закреплено по 3-4 района. Именно он решает, необходимо отправить врачебную или фельдшерскую бригаду. Контролирует работу всех эвакуаторов – старший эвакуатор.

В диспетчерскую службу в смену заступает три врача. Все сложные вызова переключаются на них. К примеру, произошло крупное ДТП. Что можно сделать до приезда скорой, а чего лучше не делать подскажет врач. Он остается на связи до прибытия бригады. При этом координирует действия едущей на помощь бригады.

Внедрена система «Комек-103», автоматически вызова поступают на пульт «103», по принятию вызова согласно категории срочности на вызов отправляется ближайшая бригада скорой помощи, которая контролируется в онлайн режиме. Так же необходимо отметить, что с 2021 года во всех санитарных автомашинах скорой медицинской помощи установлен видеорегистратор с GPS навигацией.

С помощью видеорегистратора можно получить полную информацию о транспортном средстве для систем мониторинга с помощью GPS- трекеров. Такие датчики предназначены для фиксирования параметров кареты скорой помощи, с целью получать детальные сведения о пробеге, скорости движения и состояния главных узлов автомобиля.

«Все вызовы на номер «103» были разделены на четыре категории: первые три - это скорая помощь (речь идет об острых состояниях), четвертая категория - неотложная помощь (случаи обострения хронических заболеваний), которую теперь должны обслуживать врачи поликлиник. Решение о том, какая именно помощь нужна, в каждом конкретном случае принимает дежурный врач. Обслуживание последней категории «скорая» передает поликлиникам. Такое разделение не отвлекает от оказания своевременной экстренной помощи тем, кто действительно в ней нуждается. Но если поликлиника не успевает обслужить всех пациентов, то мы всегда наготове помочь», - сказал Савелий Пак.

Напомним, в 2020 году населению круглосуточную медицинскую помощь оказывала 121 бригада скорой. Но в конце 2020 года на условиях финансового лизинга получено 150 санитарных автомашин оснащенными 100% медицинским оборудованием. С каждым годом увеличивается количество автомашин и формируются новые бригады СМП.