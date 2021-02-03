Как работает система аналитики соблюдения карантина в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Как работает новый проект «Система аналитики режима карантина по городу Алматы» на основе данных операторов мобильной связи рассказал в ходе онлайн-брифинга руководитель Управления цифровизации города Алматы Баян Конирбаев.

По словам спикера, применение разработанного проекта на сегодня предоставил хорошие показатели. Система аналитики передвижений горожан на основе данных мобильных операторов нацелена на отслеживание индекса социальной изоляции. Что является одним из способов в борьбе с коронавирусом.

Система также применяется для отслеживания наличия лекарств в аптеках, по выявлению нарушителей масочного режима в общественном транспорте, позволяет определять соблюдается ли социальная дистанция между пассажирами.

«Этот проект мы создавали с нуля. И он является той разработкой, чем мы можем гордиться. Агрегированные обезличенные данные позволяют выявлять места скопления мобильных абонентов и рассчитывать сопутствующие корреляции при интеграции с другими источниками данных. Мы начали отслеживать точки скопления, фиксировать объекты по категориям: рестораны, бары, ТРЦ и другие объекты, где происходит массовое скопление людей. Особенно в ночное время. При разработке основной фокус делался на том, что мы не собираем персонифицированные данные, а используем агрегированные данные. Для нас самое главное - провести правильную интеграцию по информационным системам, которые уже существуют. На данный момент мы отслеживаем также точки притяжения. Мы можем оценивать уровень дистанции», - рассказал спикер.

По словам Баяна Конирбаева, в дальнейшем данный проект можно применять и в бизнесе.

«Использовать в развитии бизнеса эту систему можно, чтобы понимать, в каких точках города эффективно реализовать свой бизнес, где больше народа. Эта система работает только в нашем городе. В других городах она не реализована», - отметил руководитель Управления цифровизации города Алматы.

Напомним, что в Казахстане запустили систему «Кнопка SOS». Проект реализуется в рамках государственно-частного партнерства с участием нескольких компаний. В ближайшее время состоится презентация.



