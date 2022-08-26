Как работает программа реновации в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске с 2017-го года снесли более 1,7 тыс. ветхих и аварийных домов в частном секторе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Местные власти приняли программу реновации. Заместитель акима области Сатжан Аблалиев на инвестфоруме для строительных компаний познакомил с алгоритмом программы.

«После инвентаризации и паспортизации аварийных и ветхих домов, которые проводят местные исполнительные органы, осуществляется отбор инвесторов. Учитывается опыт работы, безубыточность деятельности за два последних года, обеспечение банковской гарантии. Затем с инвестором заключаем договор, передаем ему земельный участок и проектную документацию. По завершении строительства он передает в местные исполнительные органы долю, выраженную в квартирах, за затраты по сносу ветхого жилья и разработку проектно-сметной документации», - проинформировал С.Аблалиев.

По программе реновации в Петропавловске планируют застройку микрорайона Копай. Всего здесь построят 27 многоэтажек. Из них девять на 647 квартир возводят за счет бюджета. Еще 18 домов планируют построить по программе реновации. По двум на 411 и 188 квартир - уже разработали проекты. Комплексы будут состоять из блок-секций разной этажности. Предусмотрели коммерческие помещения. Работы по благоустройству берет на себя акимат. Под строительство этого комплекса нужно снести 38 и 17 частных домов, соответственно.



