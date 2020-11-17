Как работает Национальная система прослеживаемости товаров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Министерстве финансов РК рассказали, как работает Национальная система прослеживаемости товаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Министр финансов РК Ерулан Жамаубаев в ходе заседания Правительства рассказал, что система состоит из ряда информационных систем и призвана обеспечить прозрачность движения товара по всей цепочке.

«Комплекс мер направлен на сокращение доли теневой экономики, повышение уровня удовлетворенности качеством услуг, а также обеспечение дополнительных поступлений в бюджет. Начальным звеном прослеживаемости является система «АСТАНА-1».

Так, согласно приведенным данным, на сегодня в системе обработано более 2,7 млн деклараций, из которых более 2,2 млн деклараций выпущено за 1 минуту без какого-либо контакта с инспектором, в автоматическом режиме», - сказал Ерулан Жамаубаев.

Вместе с тем, для участников внешнеэкономической деятельности запущен портал «Единого окна» по экспортно-импортным операциям. Его работа направлена на снятие вопросов по получению различных сертификатов, разрешений, предварительных решений по классификации товара, которые возникают еще до процессов таможенного оформления, отметил министр финансов.

«Следующим этапом является физическая маркировка товаров. ИС «Маркировка» внедрена для защиты от контрафактной продукции потребителя и в целях добросовестной конкуренции. Документальная прослеживаемость товаров осуществляется в системе «Электронные счета-фактуры», где все плательщики НДС с 1 января 2019 года выписывают счета-фактуры в электронном виде. Это позволяет достигнуть прозрачности товарных потоков, оптимизировать процедуры контроля и возврата НДС. Кроме того, в ИС ЭСФ для удобства налогоплательщиков реализованы акты выполненных работ, электронные договоры, а также модуль «Виртуальный склад», где производится отслеживание движения товара по виртуальным меткам. Особенностью модуля является невозможность дальнейшей реализации товаров в системе без их оприходования на склад», - пояснил Е.Жамаубаев.

Завершающим звеном в системе прослеживаемой товаров является применение онлайн контрольно-кассовых машин (ККМ), которые фиксируют сведения о торговой выручке и передают их на сервер органов государственных доходов в онлайн-режиме.

«Сведения со всех перечисленных информационных систем анализируются в системе управления рисками. Совокупный ожидаемый эффект к 2025 году составит порядка 2,6 трлн тенге дополнительных поступлений в бюджет, в том числе за счет маркировки алкогольной и табачной продукции – порядка 22 млрд тенге», - добавил глава Минфина.