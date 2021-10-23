Как работает механизм поддержки многодетных семей в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточном Казахстане выработан механизм поддержки многодетных семей. В первую очередь он предусматривает улучшение жилищных условий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Инфоцентр ВКО.

В 2019 году в очереди стояло 906 семей, из них 563 семьи, преимущественно проживающих на селе, уже получили собственное жильё. Количество очередников ежегодно увеличивается. С 2017 года очередь выросла почти в 4 раза. Очередность многодетных семей на получение жилья в ВКО планируется ликвидировать до 2022 года.

В целом, для обеспечения качественным и доступным жильём всех слоёв населения ведётся строительство 122 многоквартирных и 217 одноэтажных домов общей площадью 588 тысяч квадратных метров.

В прошлом году жилье получили более тысячи малообеспеченных и многодетных матерей, а к концу 2021 года их количество возрастет до 1125.

В 2021 году 4,7 млрд тенге направили на помощь многодетным и малообеспеченным семьям ВКО. Этой суммы хватило, чтобы оказать социальную поддержку почти 11 тысячам семей. Кроме этого, в 2020 году трудоустроено около трех тысяч получателей АСП. В 2020 году в рамках госпрограммы «Еңбек» многодетные получили 636 грантов, а малообеспеченные семьи – 239.

В 2021 году в регионе 677 миллионов тенге выделили для выдачи грантов в рамках реализации госпрограммы «Еңбек». Планируется выделить всего 1160 грантов, в том числе для малообеспеченных и многодетных семей. Стоит отметить, что размер одного гранта составляет 583 тысячи тенге, или 200 МРП.

Многодетные матери из Восточно-Казахстанской области, воспользовавшись поддержкой со стороны государства и приняв участие в госпрограмме развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек», смогли не только улучшить финансовое положение своих семей, но и открыть собственное дело.

Уникальный проект поддержки многодетных семей действует в Усть-Каменогорске. По инициативе акима города разработана схема сотрудничества с предпринимателями. В рамках проекта «Шанырақ» многодетные семьи получили специальные карты, которые позволяют получать скидки, бонусы, бесплатно посещать театры муниципальные объекты города. Карты получили 2440 семей.

В целях поддержки многодетных, неполных семей и семей, воспитывающих детей с особыми потребностями, оказывается поддержка социального предпринимательства, развивается семейная занятость.

В рамках партийного проекта «Бақытты отбасы» принимаются меры по снижению бытового насилия. Созданы центры по поддержке семьи, разрешению семейных конфликтов и предоставлению временного проживания женщинам с детьми.

Ежегодно перед 1 сентября школьники из многодетных семей получают школьную форму и обувь. На 2020-2021 учебный год на эти цели было выделено 1,2 млрд тенге. Более 21 тысячи подростков имеют возможность на льготной основе пользоваться общественным транспортом.

Родители 4 тысяч воспитанников освобождены от оплаты за детские дошкольные учреждения. Более 1,5 тысячи студентов ВУЗов и колледжей обучаются бесплатно. Студенты ТиПО обеспечиваются бесплатным питанием и проживанием.

Детей в возрасте от 1 года до 6 лет обеспечивают продуктовыми наборами и гигиеническими принадлежностями, в возрасте от 6 до 18 лет – горячим питанием в школах, учебными принадлежностями и школьной одеждой. Медицинская помощь, в том числе стоматологическая, детям до 18 лет предоставляется в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и обязательного социального медицинского страхования.

Ежегодно к 8 Марта многодетные мамы региона из средств областного бюджета получают единовременную выплату в размере 5 МРП. В этом году 13 тысяч многодетных матерей, награжденных подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа» или ранее получивших звание «Мать-героиня» и награжденных орденами «Материнская слава» 1 и 2 степени, получили по 14 585 тенге.