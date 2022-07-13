Как работает казахстанская разведка

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Директор Службы внешней разведки «Сырбар» Габит Байжанов в фильме «Комитету национальной безопасности - 30 лет», снятом Телерадиокомплексом Президента РК, сообщил о работе разведчиков за рубежом. Об этом передает МИА «Казинформ».

«Были последние несколько операций, когда в Афганистане все это было. Там только разведчики и работали. Они собирали всех людей, обеспечивали безопасность их вывоза, договаривались с талибами, устанавливали контакты… Наших наградили незаметно, закрытым указом», - сказал Габит Байжанов.

13 июля исполнилось 30 лет органам национальной безопасности. Одним из ведомств КНБ является Служба внешней разведки, сотрудники которой работают в режиме особой секретности. Именно они добывают ценные сведения, влияющие на принятие стратегически важных внешнеполитических решений.

«Да, это тяжело, но мы их так воспитываем. Но самая большая награда для разведчика, это будет и остается, - благополучие своего народа и страны. Они работают, они так воспитаны - патриотами», - отметил Габит Байжанов.

«Разведка и контрразведка – это работа интеллекта, умение переиграть противника, предвидеть и не допустить наступления тяжелых последствий. Поэтому оперативный работник - это профессионал своего дела, который непрерывно совершенствует уникальные навыки», - подчеркнул в свою очередь председатель КНБ Ермек Сагимбаев.

Между тем, Габит Байжанов отметил, что все добываемые Службой «Сырбар» материалы в ежедневном режиме докладываются Главе государства Касым-Жомарту Токаеву.

«И, естественно, востребованность этой информации и является оценкой со стороны Президента нашей страны. Деятельность также внешней разведки в основном направлена на противодействие иностранным спецслужбам и деятельности международных и экстремистских организаций, в том числе транснациональных преступных сообществ», - сказал директор Службы внешней разведки.

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