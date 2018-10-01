Как пройти стажировку в МФЦА и получить работу в зарубежной компании

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Управляющий директор, член правления АО «Администрация МФЦА», курирующий направление кадрового развития, Ернур Рысмагамбетов в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал о главных качествах сотрудников, в которых заинтересован современный работодатель, и о возможностях пройти стажировку в Международном финансовом центре.

- Ернур, расскажите, в чем заключается деятельность Бюро МФЦА?

- Бюро непрерывного профессионального развития было создано одним из первых структурных подразделений финансового центра по инициативе председателя Совета директоров Комитета МФЦА Кайрата Келимбетова с целью создания и поддержания конкурентного преимущества финансового центра в долгосрочной перспективе в кадровых и карьерных вопросах. Поскольку человеческий капитал является основным ресурсом и точкой роста для любой успешной организации.

Наша задача - это развитие кадрового потенциала локальных специалистов финансового рынка, популяризация международных профессиональных сертификаций, создание кадрового резерва профессионалов на международном уровне для дальнейшей работы в эко-системе МФЦА и за его пределами.

Особое место в нашей деятельности занимает продвижение инвестиционной грамотности. Для этого мы проводим тематические мероприятия. Так, например, в данный момент мы участвуем в глобальном проекте IOSCO - World Investor Week-2018. В рамках Международной недели инвесторов IOSCO при поддержке регистратора МФЦА - AFSA (Astana Financial Services Authority), состоятся мероприятия в городах Атырау, Караганда, Шымкент, Костанай, Усть-Каменогорск, Алматы, а также два больших мероприятии в Астане - День инвестора 6 октября и Неделя исламских финансов 7 октября.

Данная инициатива включает серию информационных сессий для студентов на базе 15 казахстанских университетов и 5 школ, практические мастер-классы для профессионалов рынка, презентацию основных направлений деятельности МФЦА и международных сертификационных программ Бюро для академических и деловых кругов. Делегация Бюро МФЦА уже посетила университеты AlmaU, КазНУ, НАРХОЗ, КИМЭП, СДУ, UIB, КБТУ, где состоялись встречи с ректорами и студентами.

World Investor Week - это отличная возможность в партнерстве с IOSCO, выступить с такой важной инициативой, как повышение инвестиционной грамотности. Международная неделя инверторов даст импульс для развития ключевых инициатив для потенциальных участников и партнеров экосистемы МФЦА по основным направлениям деятельности финансового центра.

- В чем вы видите миссию Бюро МФЦА?

- Бюро нацелено на поворот рынка и академического мира в сторону международных стандартов и реальных потребностей работодателей и участников профессионального рынка, тем самым, объединяя международный опыт с местной мудростью. Для этого созданы все условия. Формированием кадрового резерва занимается Карьерный центр МФЦА, сертификацией и подготовкой кадров - Бюро. Администрация и Business development office строят экосистему для будущих 500 международных участников. На сегодняшний день уже зарегистрированы 70 компаний, в числе которых есть исламские и коммерческие банки, международные юридические фирмы, брокеры, консалтинговые и IT-компании.

Бюро уже переподготовило более 500 кадров по основным направлениям деятельности МФЦА по программам ACCA, FRM, CFA, HRCI, CEDR, а также по направлениям исламских финансов.

Всего же в целях Бюро переподготовить 2000 профессионалов своими силами, и еще 3000 совместно с локальными и международными партнерами. Эти 5000 профессионалов войдут в кадровый резерв МФЦА и будут трудоустроены не только в Администрации и органах МФЦА, а также в зарегистрированных иностранных компаниях экосистемы МФЦА.

- Как попасть в кадровый резерв?

- Если вы хотите попасть в пул Карьерного центра - отправьте ваше резюме на адрес cc@aifc.edu.kz - это единственный способ попасть на работу в МФЦА и зарегистрированные компании-резиденты. Для этого Бюро обучает кандидатов и дает им дополнительные навыки и сертификации, которые востребованы международными компаниями.

Бюро планирует обучить 50 тренеров, чтобы подготовить 5000 специалистов и охватить 50 000 человек своими проектами в регионе присутствия международного финансового центра. Возраст «студентов» курсов не имеет значения - это могут быть и молодые специалисты и те, кто имеет многолетний стаж работы, которые желают получить сертификацию и выйти на новый уровень в карьере. Важные качества - обучаемость и логическое мышление. Средний возраст студентов курсов от Бюро - 25-35 лет.

Мир постоянно меняется, сейчас работодатели нуждаются в проактивных сотрудниках, кто может за короткие сроки обучиться чему-то новому и показать высокий результат. Для таких масштабных целей Бюро планирует создать индустрию профессионального развития вокруг МФЦА, подключив к процессу образования до 100 партнеров, которые будут самостоятельно проводить такие же курсы. МФЦА уже тесно сотрудничает с такими ВУЗами в Астане как КазГЮУ, Назарбаев Университет, Евразийский национальный университет и Финансовая академия при Министерстве финансов. В Алмате - Suleyman Demirel University, КБТУ, Университет Нархоз и Университет международного бизнеса (UIB). Совместно с МФЦА Университет КазГЮУ уже внедрил 3-4 специализации в свою программу, а Университет UIB запустил программу магистратуры по финансам.

На территории СНГ и во всем мире нет такой же подобной модели развития человеческого капитала. Бюро МФЦА стало примером для международных финансовых центров в Дубай и Абу-Даби, где недавно были открыты подобные институты. МФЦА, в свою очередь, взял за основу опыт Сингапурского финансового центра, объединив его с американскими корпоративными подходами. Сингапурский подход правильно выстраивает мотивацию учеников посредством условных грантов, отработки, а американская модель дает фокус на результат.

- Что действительно важно в современных реалиях трудоустройства?

- Сегодня существует некий gap-разрыв между академическим миром и профессиональным сообществом. К сожалению, 95% того, что изучают в университетах - не применимо на практике. Самое главное, что можно получить в ВУЗах - это soft skills: умение мыслить, определять задачи и принимать решения. Поэтому мы призываем профессионалов рынка получать международные сертификации, которые обеспечат конкурентоспособность на рынке за счет необходимых для современного работодателя hard skills в конкретной области и профессиональной сфере.

- Как можно попасть на стажировку в МФЦА?

- На данный момент Бюро запускает две программы стажировки на 2019 год. Первая - программа стажировки для студентов на базе прохождения производственной практики с января по март. Вторая - летняя оплачиваемая стажировка для студентов 3-4 курсов. Лучшие студенты получат право на прохождение 10-недельной практики в МФЦА и/или компаниях-участницах с возможностью дальнейшего трудоустройства. Более подробная информация о предстоящих стажировках будет доступна на сайте Бюро - aifc.edu.kz в скором времени.

- Благодарю за интервью.