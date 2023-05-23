Как пройдут выпускные школьников в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы торжественное вручение аттестатов об общем среднем образовании выпускникам 11 классов в этом году пройдет 20 - 22 июня в стенах родных школ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Заместитель руководителя управления образования Алматы Жанат Айтпаева на брифинге в региональной службе коммуникаций напомнила о запрете сбора денежных средств с родителей на проведение мероприятий.

«Управление образования напоминает, что при организации классных часов и линеек, торжественного вручении дипломов и аттестатов в целях соблюдения педагогической этики и предупреждения коррупционных правонарушений не допускается сбор средств с родителей на проведение мероприятий, привлечение аниматоров, праздничных агентств, частных студий. Кроме того, запрещается сбор средств на подарки администрации школ и педагогам», - заявила она.

Этот учебный год будут завершать более 28 тысяч обучающихся 9 класса и более 14 тысяч 11-х классов. Итоговые выпускные экзамены для учащихся 9 классов пройдут со 2 по 13 июня, а государственные выпускные экзамены для выпускников 11 классов - с 5 по 19 июня.

Единое национальное тестирование (ЕНТ) будет проводиться на базе КазНУ имени аль-Фараби с 18 мая по 5 июля.

Жанат Айтпаева добавила, что выпускникам организаций технического и профессионального образования торжественно вручать дипломы будут с 28 июня по 1 июля.

Ранее в Министерстве просвещения РК также сообщили о запрете сбора денег на подарки учителям и администрации школ.



