Как пройдут торжественные линейки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 1 сентября во всех школах Казахстана пройдут торжественные линейки, посвященные Дню знаний, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Формат проведения линейки, состав участников определяются организациями образования самостоятельно», - сообщила вице-министр просвещения РК Шолпан Каринова на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

Также, по ее словам, 1 сентября во всех школах пройдут классные часы на тему «Стремление к знаниям, трудолюбие и патриотизм».

В школу в этом году пойдут 3,6 млн детей, свои двери откроют 7,6 тыс. школ с охватом 384 тыс. педагогов.

Вице-министр напомнила, что учебный год продлится 36 недель до 31 мая. С первых дней лета ученики традиционно будут выходить на летние каникулы. Соответственно, летние месяцы дети полностью отдохнут.

«В учебном году дети отдохнут 4 раза. Здесь никаких изменений нет. С учетом летних каникул и выходных дней дети отдохнут в учебном году 192 дня, а количество учебных дней составит 173 дня», - добавила она.



