Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Как пройдут праздничные мероприятия в честь 7 мая

    18 Апреля 2021, 14:53

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Как известно, в стране отменили парад в честь Дня Победы. Однако, мероприятия в честь Дня защитника Отечества будут проводиться, но в основном в онлайн-формате. Об этом сообщили в Минобороны РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Представитель департамента воспитательной и идеологической работы Минобороны РК, полковник Виталий Адамович ответил, будут ли организовываться в городах и регионах мини-парады в честь праздника.

    «Конечно, чествование ветеранов Вооруженных Сил пройдет во всех регионах нашей страны с учетом санитарно-эпидемиологических требований. То есть, мероприятия будут в основном носить онлайн-формат. Плюс дополнительно спланирован ряд мероприятий нашим движением «Жас сарбаз». Юные патриоты тоже поздравят ветеранов Вооруженных Сил. Ну, и в каждом регионе, смотря в какой они находятся зоне - красной или зеленой - если это будет позволять ситуация, соответственно, где будут проводиться торжественные собрания, ветераны будут приглашаться в воинские части, в которых поделятся своим опытом прохождения службы. В принципе, это основные мероприятия, которые будут проводиться», - сказал Виталий Адамович на онлайн-брифинге ведомства.

    Также он ответил, будут ли праздничные мероприятия транслироваться в социальных сетях и смогут ли увидеть их казахстанцы.

    «7 мая и День Победы в Великой Отечественной войне - это знаменательные события для всех казахстанцев. Соответственно, нами спланирован ряд показов, как на республиканских телеканалах, так и на Youtube-канале Министерства обороны, на Youtube-канале движения «Жас сарбаз» и в других социальных сетях. Мы будем стараться показывать все мероприятия, которые проводятся для чествования ветеранов Вооруженных Сил и ветеранов Великой Отечественной войны», - отметил В. Адамович.

    Также по его информации, казахстанцы смогут увидеть праздничную программу, которую покажут 7 мая на телеканале «Хабар» в 15.30.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Другие государственные органы Видео Силовые структуры Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Сертификаты на бесплатное обучение в вузе вручили отличникам боевой подготовки
    Около 700 подростков и школьников проходят военно-патриотический сбор «Айбын-2023»
    Касым-Жомарт Токаев принял Бакытжана Ертаева
    Военно-патриотический сбор молодежи «Айбын – 2023» стартует в Спасске
    Популярное
    1 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    2 Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
    3 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
    4 Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
    5 Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ