Как пройдут праздничные мероприятия в честь 7 мая

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Как известно, в стране отменили парад в честь Дня Победы. Однако, мероприятия в честь Дня защитника Отечества будут проводиться, но в основном в онлайн-формате. Об этом сообщили в Минобороны РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Представитель департамента воспитательной и идеологической работы Минобороны РК, полковник Виталий Адамович ответил, будут ли организовываться в городах и регионах мини-парады в честь праздника.

«Конечно, чествование ветеранов Вооруженных Сил пройдет во всех регионах нашей страны с учетом санитарно-эпидемиологических требований. То есть, мероприятия будут в основном носить онлайн-формат. Плюс дополнительно спланирован ряд мероприятий нашим движением «Жас сарбаз». Юные патриоты тоже поздравят ветеранов Вооруженных Сил. Ну, и в каждом регионе, смотря в какой они находятся зоне - красной или зеленой - если это будет позволять ситуация, соответственно, где будут проводиться торжественные собрания, ветераны будут приглашаться в воинские части, в которых поделятся своим опытом прохождения службы. В принципе, это основные мероприятия, которые будут проводиться», - сказал Виталий Адамович на онлайн-брифинге ведомства.

Также он ответил, будут ли праздничные мероприятия транслироваться в социальных сетях и смогут ли увидеть их казахстанцы.

«7 мая и День Победы в Великой Отечественной войне - это знаменательные события для всех казахстанцев. Соответственно, нами спланирован ряд показов, как на республиканских телеканалах, так и на Youtube-канале Министерства обороны, на Youtube-канале движения «Жас сарбаз» и в других социальных сетях. Мы будем стараться показывать все мероприятия, которые проводятся для чествования ветеранов Вооруженных Сил и ветеранов Великой Отечественной войны», - отметил В. Адамович.

Также по его информации, казахстанцы смогут увидеть праздничную программу, которую покажут 7 мая на телеканале «Хабар» в 15.30.