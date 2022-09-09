Как пройдет Прииртышский Сабантуй в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - 10 сентября в Семее состоится Сабантуй и празднование 30-летия Татарской школы искусств. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Праздник отметят на острове Бейбитшилик. Сабантуй, который приурочен 30-летию Татарской школы искусств, планируют посетить представители руководства Республики Татарстан.

В 11:00 часов состоится официальное открытие Сабантуя. В программе праздника предусмотрены музыкальные и танцевальные номера, работа детской площадки, народные игры и конкурсы. Площадка, представленная Актанышским районом Республики Татарстан, оформлена в стиле деревенской усадьбы. Там возвели мельницу, баню, дом, беседку. Международный Прииртышский Сабантуй станет первым масштабным праздником в новой Абайской области.

Как сообщалось ранее, памятник Мусе Джалилю планируют установить в Семее.

Фото: tatar-congress.org