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    Как пройдет Прииртышский Сабантуй в Семее

    9 Сентября 2022, 21:08

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - 10 сентября в Семее состоится Сабантуй и празднование 30-летия Татарской школы искусств. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

    Праздник отметят на острове Бейбитшилик. Сабантуй, который приурочен 30-летию Татарской школы искусств, планируют посетить представители руководства Республики Татарстан.

    В 11:00 часов состоится официальное открытие Сабантуя. В программе праздника предусмотрены музыкальные и танцевальные номера, работа детской площадки, народные игры и конкурсы. Площадка, представленная Актанышским районом Республики Татарстан, оформлена в стиле деревенской усадьбы. Там возвели мельницу, баню, дом, беседку. Международный Прииртышский Сабантуй станет первым масштабным праздником в новой Абайской области.

    Как сообщалось ранее, памятник Мусе Джалилю планируют установить в Семее.

    Фото: tatar-congress.org

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Дата Общество Татарстан Абайская область Семей
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