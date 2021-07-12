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    Как пройдет празднование Курбан айта в Алматы

    12 Июля 2021, 19:00

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин рассказал, как будет проходить празднование Курбан айта в этом году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В прошлом году мы впервые провели Курбан айт в режиме онлайн. «Садака беру» и «курбан шалу» (жертвоприношение - прим. автора) можно провести онлайн. Опыт прошлого года показал о том, что через сайт Qurban-2021 будут поступать садака, а также средства на организацию «курбан шалу». Жертвенные животные будут забиваться на специально отведенном забойном пункте в Карасайском районе Алматинской области», - отметил Ж. Бекшин.

    Главный санврач добавил, что будет проведена дополнительная встреча с управлением по делам религий и муфтием, чтобы в этом году все мероприятия прошли на высоком уровне.

    В этом году праздник Курбай айт выпадает на 20 июля. Курбан айт празднуется три дня, а первый день этого священного праздника в стране объявлен выходным днем.


    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Религия Здравоохранение Безопасность Коронавирус в РК
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