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    Как пройдет Пасха в условиях карантина

    14 Апреля 2020, 16:43

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр рассказал, как пройдет Пасха в условиях карантина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Праздник Пасхи в нынешнем году большинство прихожан встретят дома в условиях вынужденной самоизоляции. Мы будем помнить, у истинно верующего сердца радость пасхи никто отнять не может. Совместная домашняя молитва, чтение духовной литературы и просмотр трансляции богослужения помогут всем нам приобщиться к празднику праздников», - сказал Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр в ходе брифинга на телеканала «Хабар24».

    Он также сообщил, что в пасхальную ночь при поддержке государства на 1 канале «Евразия» будет проведена прямая трансляция праздничного богослужения из Вознесенского кафедрального собора города Алматы. В областях страны трансляции пасхальных богослужений пройдут из главных храмов всех епархий Казахстана.

    Иверско-Серафимовский монастырь в Алматы и ряд других приходов проводят акцию «Пасхальная трапеза». Каждый может заказать освященную традиционную пасхальную трапезу - куличи, творожные пасхи и крашеные яйца.

    Митрополит также призвал верующих неукоснительно соблюдать предписания медицинских специалистов.

    «Синод митрополичьего округа призвал верующих неукоснительно соблюдать предписания медицинских специалистов, направленных на предотвращение новых заражений и преодоление последствий эпидемии», - сказал он, и добавил, что из-за необходимых карантинных мер доступ в храмы временно ограничен.

    Отметим, в ночь с 18 на 19 апреля православная церковь Казахстана вместе со всем православным миром встретит Святую Пасху.

    Автор:

    Серик Сабеков

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