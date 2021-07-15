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    Как пройдет Курбан айт в Казахстане

    15 Июля 2021, 15:34

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как будет проходить молитва в Курбан айт, рассказал председатель Духовного управления мусульман Казахстана, Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Дорогие соотечественники, искренне поздравляю всех с наступающим великим праздником Курбан айт, которого ждут все мусульмане. Айт кабыл болсын! Желаю мира, крепкого здоровья, счастья и благополучия. Иншалла, Курбан айт начнется 20 июля. Священный для всего мусульманского мира праздник Курбан айт проводится в нашей стране 20, 21 и 22 июля текущего года», - сказал Наурызбай кажы Таганулы на брифинге в СЦК.

    По словам Верховного муфтия, в исламе первые 10 дней месяца считаются священными днями. 20 июля – первый день праздника Курбан айт.

    «20 июля текущего года на территории республики в 7 часов с соблюдением требований строгих санитарных норм в «желтой», «зеленой» зонах будет совершен 10-минутный Курбан-айт намаз. Тем не менее, чтение Курбан-айт-молитвы в «красной» зоне осуществляется в соответствии с постановлением местного государственного санитарного врача», - отметил спикер.

    «В этой связи, имамы-представители ДУМК по проведению Курбан-айт намаза совместно с главными санитарными врачами будут проводить специальные брифинги. Просим строго соблюдать меры безопасности, не задерживаться во дворе мечетей после окончания айт - намаза», - заключил верховный муфтий.


    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

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