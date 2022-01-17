Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 444.45 eur/kzt 476.27

    rub/kzt 5.56 cny/kzt 62.81
Прогноз погоды
Астана+35+37℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Как пройдёт Крещение в Карагандинской области

    17 Января 2022, 19:37

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области из-за сложной эпидемиологической обстановки на Крещение запрещено оборудование купелей и, соответственно, купание в прорубях. Освящение воды состоится на территории всех храмов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Раздача воды будет организована на открытом воздухе у церквей. Горожане могут прийти за ней 18 января с 11:00 до 20:00 и 19 января с 11:00 в течение всего дня. В сельских районах о времени раздачи воды можно узнать в местных храмах. Их контакты есть на сайте Карагандинской епархии eparhia.kz .

    Соблюдать противоэпидемиологические меры во время Крещения на брифинге в Региональной службе коммуникаций призвал секретарь Карагандинской и Шахтинской епархии Православной церкви Казахстана Дмитрий Патрикеев.

    «19 января православные христиане празднуют Крещение Господне, или Богоявление, – один из важнейших христианских праздников. Многие считают важным для себя окунуться в прорубь. Это народный обычай. В этом году праздник пройдёт с учётом требований санитарных норм. К сожалению, освящения водоёмов не будет, следовательно, не будет и купания. Безусловно, всем нам уже надоел карантин и хочется жить нормальной жизнью. Но в Казахстане началась новая волна вирусной инфекции, поэтому нам важно беречь себя и близких», – отметил Дмитрий Патрикеев.

    Во избежание чрезвычайных ситуаций вблизи водоёмов в Крещение будут организованы дежурства сотрудников ДЧС и других служб.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Религия Здравоохранение Общество Коронавирус в РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Телемарафон ко Дню государственных символов запустят в Астане
    День защиты детей отметили в Таразе
    В эпицентре событий: как проходят будни столичных спасателей
    Казахстанские женщины бесплатно обучатся IT-профессиям
    Популярное
    1 В селах Карагандинской области отремонтируют дороги
    2 Вооруженный кортеж, дворец и миллиардеры: Как прошла свадьба принца Иордании
    3 В эпицентре событий: как проходят будни столичных спасателей
    4 Выпускники школ устроили экстремальную езду по Атырау
    5 В Астане стартовал чемпионат Казахстана по бочча