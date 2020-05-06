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      Карагандинская область

    Как пройдет День Победы в Карагандинской области

    6 Мая 2020, 22:47

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Из-за действующего режима чрезвычайного положения в стране запрещены массовые гулянья и шествия. Празднование Дня Победы, в том числе и «Ер есімі - ел есінде», впервые пройдёт в онлайн-режиме, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На всех LED-экранах области 9 мая будут транслировать видеоролики и слайд-шоу с фотографиями карагандинцев - ветеранов Великой Отечественной войны. Славить тех, кто сражался на фронте и трудился в тылу, будут и в социальных сетях.

    С апреля в области запущен широкомасштабный интернет-проект «Ер есімі - ел есінде». На площадке медиахолдинга «Сарыарқа ақпарат» и городского портала «ЕКараганда» (ekaraganda.kz/9may) собирают и размещают фотографии предков-героев и их краткие биографии.

    Также в соцсетях запустили челлендж «Лента Победы», в котором приняли участие более 3 000 человек.

    Самих ветеранов акимы всех городов и районов поздравят лично.

    Участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла положены выплаты ко Дню Победы. По миллиону тенге уже получили все ветераны ВОВ и инвалиды войны. 101 человек из числа узников концлагерей и блокадников - по 200 тысяч тенге. Такую же сумму выплатили 596 участникам войны в Афганистане. 598 ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС получили по 100 тысяч тенге. 8 778 ветеранов тыла и вдов воинов, погибших в Великой Отечественной, получили по 50 тысяч тенге.

    В региональные акиматы уже поступили поздравительные письма для ветеранов войны от имени Главы государства, которые будут доставлены каждому герою.

    В Карагандинской области проживает 64 ветерана войны.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА
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