Как проводят военно-патриотическую работу в Вооруженных силах РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Воспитание гармоничной, активной и социально ответственной личности – особая задача. Участие в ее реализации принимает и Министерство обороны. Что представляет собой система военно-патриотического воспитания, рассказал представитель Департамента воспитательной и идеологической работы полковник Бисен Жакыпов в ходе еженедельного онлайн-брифинга Министерства обороны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

- В чем заключается военно-патриотическое воспитание и что лежит в основе его содержания?

- Военно-патриотическое воспитание - это комплексная, многоплановая, скоординированная деятельность. Несмотря на трудности, связанные с санитарно-эпидемиологической ситуацией в стране, нам удалось определить наиболее эффективный путь военно-патриотического воспитания молодежи.

Министерство обороны в тесном взаимодействии с местными исполнительными органами, культурными центрами, ветеранскими организациями планирует и проводит различную военно-патриотическую работу. Мы, конечно, не ограничиваемся военно-патриотической работой только с военнослужащими, также работаем с допризывной молодежью. Тому свидетельство - открытие в 2015 году Национального военно-патриотического центра. В его стенах проводятся различные мероприятия. Также по инициативе Елбасы в 2018 году открылось детско-юношеское военно-патриотическое движение «Жас Сарбаз». На данный момент количество военно-патриотических клубов благодаря работе «Жас Сарбаз» достигло более 7 000, количество вовлеченной молодежи превысило 215 тысяч человек.

Хотел бы отметить ежегодно проводимый военно-патриотический сбор молодежи «Айбын». В нем участвуют ежегодно более двух тысяч военно-патриотических клубов, а также более 55 тысяч детей. Во время данного сбора дети показывают свои навыки, умения в соревнованиях, в робототехнике и других мероприятиях. Также хотелось бы отметить ежегодно проводимый фестиваль военно-патриотической песни «Сарбаз сахнасы» и «Жас сарбаз».

- Как организована работа по военно-патриотическому воспитанию? Меняются ли подходы с учетом современных требований развития государства?

- В войсках в системе государственно-правовой подготовки доводим основные принципы патриотического акта «Мәңгілік Ел», программной статьи Елбасы «Рухани жаңғыру», «Семь граней великой степи» и многое другое.

Недавно Глава государства отметил, что патриотов нашей страны и защитников надо готовить со школьной скамьи. В этой связи Министерство обороны в данный момент разрабатывает проект постановления «Об утверждении Правил военно-патриотического воспитаниях граждан». Проектом постановления предусмотрена организация военно-патриотического воспитания молодежи, воинского и нравственного долга и другое. Определены цели, задачи и ожидаемые результаты.

- Кто будет вовлечен в военно-патриотическую работу?

-В военно-патриотическую работу вовлекаются не только военнослужащие Вооруженных сил, но и других войск и воинских формирований, а также допризывная молодежь.

В организации данной работы участвуют местные исполнительные органы, общественные объединения, ветеранские организации. Особенно хотелось бы отметить ветеранов боевых действий на территории других государств во времена СССР. Некоторые из них по сей день служат в рядах Вооруженных сил, других войск и воинских формирований. Они активно делятся своим опытом, знаниями с офицерами, сержантами и солдатами, а также проводят уроки мужества в школах, где рассказывают интересные факты своей службы. В целом, в Вооруженных силах активно проводится военно-патриотическая работа.