Как проводится вакцинация против коронавируса в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Заместитель руководителя управления здравоохранения по Северо-Казахстанской области Кумар Кусемисов на брифинге рассказал, как проходит вакцинация населения против коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На первом этапе, в феврале, вакцину получили 1200 медработников и сотрудников санитарных служб. По словам К.Кусемисова, все перенесли прививку удовлетворительно. Побочных эффектов не отмечалось.

В марте поступила вторая партия российской вакцины «Спутник V», но уже выпущенная на Карагандинском фармацевтическом комплексе. 2800 доз получил регион. Уже провакцинировали 1006 человек. В том числе 450 медработников, 254 педагога, 125 медработников силовых структур и 155 полицейских.

«Вакцину переносят удовлетворительно. Все под наблюдением медиков. Каждый день обзвон, мониторится состояние. Пока осложнений нет. Я сам получил первый компонент вакцины. Каких-либо особых отличий от любой вакцинации нет. Никаких изменений самочувствия не ощутил. На днях поступит еще партия вакцины. Объем будет увеличиваться. График разработали. Соответственно, будет расширяться контингент, подлежащий вакцинации», - сказал К.Кусемисов.

Представитель облздрава отметил, что Северо-Казахстанская область приграничная и риск заражения всегда высок. Он призвал жителей региона не бояться и пройти вакцинацию

«Любой препарат, вакцина это или лекарство, ежедневно принимаемое, имеет индивидуальную непереносимость. Реакция может быть даже на парацетамол. Поэтому случаи индивидуальной непереносимости не исключаются. Но они редки. Возможно, именно такие и были зарегистрированы за рубежом. В Казахстане ни одного летального случая от вакцины не зарегистрировано. Повторюсь, индивидуальная непереносимость крайне редка. Брать такие случаи за основу и бояться вакцины по этой причине нецелесообразно», - считает К.Кусемисов.

Он подчеркнул, что пока другого способа защиты и стабилизации ситуации, кроме соблюдения санитарно-эпидемиологических норм и вакцинации, нет.

«Мы долго находились в «красной зоне», долго действовали карантинные меры. Сейчас уровень заболеваемости и госпитализации пациентов с коронавирусом снизился. Но угроза сохраняется», - сказал К.Кусемисов.