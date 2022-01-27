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    Как проводится предварительное изучение призывников в Казахстане

    27 Января 2022, 22:33

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Как известно, призыв на срочную воинскую службу в Казахстане проводится весной и осенью. Как отметили в Минобороны, предварительное изучение молодых людей перед весенним призывом 2022 года в местных органах военного управления РК уже началось. Как проходит эта процедура, чему уделяется особое внимание и какую категорию она охватит, рассказал представитель департамента организационно-мобилизационной работы Генерального штаба Вооруженных Сил полковник Арман Сарин в ходе онлайн-брифинга Министерства обороны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    - Какова цель изучения перед весенним призывом и чему уделяется особое внимание?

    - Предварительное изучение граждан, подлежащих призыву, проводится на основании правил проведения призыва на срочную воинскую службу, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан № 620. Проведение предварительного изучения призывников возложено на личный состав местных органов военного управления. Это управления и отделы по делам обороны. При проведении изучения уделяется внимание состоянию здоровья призывников, их семейному положению, имеющейся гражданской специальности и квалификации, а также наличию судимостей или участию на данный момент призывника в уголовном процессе.

    - Каким образом и кто проводит изучение?

    - Изучение призывников проводит личный состав управлений и отделов по делам обороны по месту состояния этих призывников на воинском учете. Призывники прибывают на призывные пункты местных исполнительных органов и технически просто отвечают на вопросы, которые им задают сотрудники военкомата по тем позициям, которые я раньше озвучил. Это семейное положение, состояние здоровья, наличие травм, перенесенных заболеваний и так далее.

    - Можно ли не проводя обучение, сразу же приступить к призыву?

    - Как я уже сказал, предварительное изучение проводится заблаговременно перед призывом, и это является правилом. Общеизвестно, что из любого правила бывают исключения. Я сейчас говорю о тех призывниках, которые в силу объективных и субъективных причин не смогли своевременно прибыть на призывной пункт, с такими лицами предварительное изучение проводится уже непосредственно во время призыва.

    - Сколько времени занимает изучение одного гражданина?

    - При условии, если личное дело укомплектовано всеми необходимыми документами, характеризующими и состояние здоровья, и семейное положение, и образование, наличие удостоверения на право вождения автотранспорта, и других документов, с учетом прохождения медицинской комиссии и возможных дополнительных обследований общее время составляет до 10 рабочих дней.

    - Может ли гражданин быть изучен без его присутствия? Обязательна ли его явка, если да, то куда он прибывает?

    - К сожалению, прохождение предварительного изучения дистанционно невозможно. Так как подразумевает, в первую очередь, получение личной информации от самого призывника и есть необходимость прохождения медицинского освидетельствования. Поэтому это невозможно. Прибывать призывники должны на призывные пункты по месту состояния на воинском учете.

    - Как проводится оповещение тех людей, которые подлежат изучению и могут ли их сопровождать родители?

    - Призывники оповещаются персональными повестками о необходимости явки на призывной пункт или СМС-сообщениями. Присутствие родителей приветствуется. Они также отвечают на вопросы сотрудников местных органов военного управления о перенесенных призывником заболеваниях в детстве, перенесенных травмах. Все эти сведения оформляются листком изучения и подшиваются в личные дела призывников.

    - По каким параметрам гражданина могут определить в тот или иной род войск или вид Вооруженных Сил? Учитывается ли его желание?

    - Распределение призывников происходит решением призывной комиссии, которая при принятии решения учитывает состояние здоровья, имеющуюся гражданскую специальность. Подробно об этом написано в пункте 16 «Правил проведения призыва граждан на срочную воинскую службу», утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан № 620. В качестве подтверждения сказанного могу привести примеры, что молодые люди, которые имеют большие достижения в спорте, могут проходить службу в спортивных подразделениях Центрального спортивного комитета Министерства обороны. При Национальном университете обороны способные молодые люди проходят срочную воинскую службу в научном взводе, при этом имея в основном техническое образование.

    - Могут ли вызвать на изучение и оттуда сразу забрать в армию?

    - Это невозможно, потому что предварительное изучение проводится заблаговременно, то есть до начала отправок призывников в войска.

    - В период карантинных мер можно ли пройти онлайн-изучение? В целом, как проводится изучение в период карантинных ограничений?

    - В дистанционном режиме проведение изучения, к сожалению, невозможно, так как подразумевает получение персональных сведений от призывника. Мы задаем вопросы и получаем на них ответы, как от призывника, так и от его родителя. Более того, изучение подразумевает прохождение медицинского освидетельствования призывника, поэтому без него провести невозможно. Предварительное освидетельствование проводится на призывных пунктах местными исполнительными органами. Принимаются все меры общеустановленных санитарно-эпидемиологических ограничений и норм. В этом плане все призывные пункты, их служебные помещения, где происходят скопления призывников, оборудованы кожными антисептиками, санитайзерами. Сотрудники местных органов военного управления следят за тем, чтобы у кабинета врачей не образовывались очереди и все эти мероприятия находятся на постоянном нашем контроле.

    - Арман Какимович, спасибо вам за интервью!

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Армия Минобороны РК
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