Как проверяют на нитраты овощи и фрукты в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В овощах и фруктах, реализуемых в Петропавловске, превышения содержания нитратов не выявили. Об этом сообщили в лаборатории Северо-Казахстанского областного филиала «Фитосанитария», передает корреспондент МИА «Казинформ».

На оптовый рынок «Южный» каждый день поступает до 25 тонн продукции. Специалисты лаборатории отбирают пробы из каждой фуры, которая привозит овощи, фрукты и зелень в регион.

«В этом году не было превышений предельно допустимой концентрации нитратов ни во фруктах, ни в овощах, ни в зелени. Мы делаем 3-5 анализов каждой партии, даже если она приходит из одного места, но в разных машинах. Один и тот же урожай, одно и то же поле – значения не имеет. Проверяются все условия в каждой машине. На анализ идет только съедобная часть плода, сердцевина. Берется навеска в 10 граммов. Она превращается в кашицу путем перетирания. Потом проверятся при помощи иономера, затем сверяем по таблице, в которой указаны нормы. Если выше нормы, то партия проверку не проходит и должна быть утилизирована», - проинформировал заведующий исследовательской лабораторией СКОФ РГП «Фитосанитария» Роман Тарунин.

У листьев салата самый высокий показатель содержания нитратов – 2000 мг/кг. У томатов - 300, огурцов – 400, арбузов – 60, дынь – 90 мг/кг. По словам Р. Тарунина, в помидорах и огурцах выявляли содержание нитратов в пределах 60 мг/кг, в арбузах – 34 и в дынях - 64 мг/кг.

«У огурцов и помидоров в зимний период времени на открытом грунте допускается меньшее количество нитратов. Берутся они по большей части из почвы как применяемые удобрения. Многие этого боятся, но, на самом деле, удобрения позволяют овощам дольше сохраняться, созревать урожаю быстрее, при этом не вредя самой продукции. Любое удобрение, прежде чем начинает использоваться, проходит многолетнюю проверку. Вообще без нитратов нет ни одного плода – в почве содержатся природные нитраты. В допустимой норме нитраты не приносят вреда здоровью. Вся продукция проходит многоэтапную проверку. На этапе выращивания – там агрономы проверяют, перед погрузкой, на границе и здесь», - пояснил Р. Тарунин.

Сейчас в регионе пора арбузов. Многие не спешат покупать бахчевые, опасаются, что в них содержится большое количество нитратов.

«И майские, и июньские арбузы можно покупать и есть. Вреда здоровью они не несут. Разница лишь в органолептических показателях плода. То есть, запах, вкус. То же самое касается и клубники, и черешни. Это самые «страшные» ягоды, которые больше всего подвержены накоплениям нитратов, но при этом превышений мы не регистрировали. Вопрос только в органолептических показателях. Для собственного спокойствия можно попросить продавца показать документы о соответствии продукции», - сказал Р. Тарунин.

Он добавил, что в сертификате должна стоять подпись, печать ответственного за проверку, должно быть указано, кому выдан документ, его номер, дата. Действительно заключение всего неделю. После чего партия, если она не продана, подлежит дополнительной проверке.