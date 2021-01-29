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    Как проверить начисление работодателем зарплаты, ИПН, пенсионных взносов и соцотчислений

    29 Января 2021, 10:43

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Комитет государственных доходов запустил сервис «оплата труда работника» в мобильном приложении «e-Salyq Azamat» («App Store» и «Play Market»), который позволяет работнику просмотреть суммы начисленного индивидуального подоходного налога, пенсионных взносов, обязательных социальных отчислений и социальных отчислений на медицинское страхование. Сервис доступен по налоговым периодам с 1 квартала 2020 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КГД Министерства финансов РК.

    Данные доступны, если вход осуществлен с помощью электронной цифровой подписи или при идентификации с использованием SMS-пароля. SMS поступит на номер мобильного телефона, зарегистрированного в базе мобильных граждан (в ЦОНах).

    Для просмотра данных необходимо выбрать вкладку «Налоговый кошелек», «Оплата труда работника», далее выбрать год и период.

    На начальном этапе данные могут просматривать физические лица, работодатели которых при расчетах с бюджетом применяют общеустановленный режим или специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации.

    При отсутствии сведений или несоответствии данных необходимо обратиться к работодателю для корректировки налоговой отчетности.

    КГД напоминает, что бесплатное мобильное приложение «e-Salyq Azamat» можно скачать в «App Store» или «Play Market».

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