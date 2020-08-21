Как проверить на безопасность переоборудованные автомобили из Армении

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции РК Серик Кусаинов рассказал о норме касательно получения свидетельства о безопасности переоборудованного с правого руля на левый автомобиля из Армении, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«МВД внесло норму о необходимости для получения «желтых номеров» на автомобили, ввезенные из Армении, и заранее переоборудованные с правого на левый руль, имеющих идентификационный номер не менее 17 знаков, в обязательном порядке предоставлять свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства СБКТС», - сказал Серик Кусаинов в ходе онлайн-брифинга в СЦК.

«Транспортное средство - это источник повышенной опасности, а переоборудование транспортного средства с правосторонним расположением органов управления на левосторонний является одним из самых сложных изменений в его конструкции, и нет уверенности, что эксплуатация такого транспортного средства на наших дорогах будет безопасной. Нет гарантии, что переоборудование проводилось в авторизованных армянских сервисных центрах, а не кустарным способом. Следовательно, нужно проводить оценку соответствия таких автомашин», - отметил С. Кусаинов.

Ссылаясь на данные МВД, он озвучил пример, что на трассе в Атырауской области произошло опрокидывание автомобиля, повлекшее смерть пяти человек.

«В результате консультаций, помимо предоставления СБКТС таких автомашин, нами МВД предложено альтернативный вариант проверки безопасности осуществленного переоборудования рулевого управления. Предложено фокусировать испытание на этом моменте, а не проверять всю автомашину», - сообщил зампредседателя Комитета.

По словам Серика Кусаинова, Комитет техрегулирования внес поправки в национальный стандарт СТ РК 1418.

«Провести проверку безопасности транспортного средства в соответствии с данным национальным стандартом и выдать документ о безопасности переоборудованного автомобиля могут испытательный центр костанайского филиала АО «НаЦЭкС» и испытательный центр ТОО «Ғылыми зерттеу орталығы «Алматы стандарт». В Костанае есть поток желающих провести проверку безопасности своих переоборудованных автомобилей, но пока многие из них не соответствуют СТ РК 1418. Но есть и те, которые правильно переоборудованы, они сейчас получают нужные документы. Стоимость такой процедуры, по их сведениям, составляет около 15 тысяч тенге. Из Алматы сообщили, что тоже заканчивают свои внутренние организационные процедуры, и в понедельник готовы обслуживать заинтересованных», - объяснил заместитель председателя комитета.

«Согласно внесенным 19 августа изменениям в приказ МВД №862 от 2 декабря 2014 года владелец транспортного средства с армянскими номерами с перенесенными органами управления с правосторонних на левосторонние расположение имеет два варианта. П ервое, получить протокол проверки безопасности конструкции транспортного средства в соответствии с требованием названного СТ РК, таких испытательных лабораторий в нашей стране две. Они проводят оценку соответствия только в части правильности переоборудования рулевого управления. В торое, получить СБКТС, когда владелец должен подтвердить соответствие своего транспортного средства требованиям техрегламента Таможенного союза о безопасности колесных транспортных средств», - заключил Серик Кусаинов.