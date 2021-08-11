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Как протекает коронавирус у детей, рассказали в столичном горздраве

11 Августа 2021 17:16
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Как протекает коронавирус у детей, рассказали в столичном горздраве

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Руководитель управления общественного здравоохранения Нур-Султана Тимур Муратов рассказал об особенностях протекания коронавирусной инфекции у детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«К особенностям по заболеванию у детей относится сам инфекционный процесс, протекание которого может приводить либо к улучшению здоровья и выздоровлению, либо переходить в более тяжелую форму. Инкубационный период, как у взрослых, – от 4 до 14 дней. Также у детей могут быть поражены сразу несколько органов нервной системы, что тоже влечет негативные последствия на организм. Отмечается иногда и шоковое состояние», - сказал Тимур Муратов на брифинге в СЦК.

«Поэтому мы неустанно говорим, чтобы граждане вакцинировались. Ведь так вы обезопасите не только не себя, но и родных, близких, друзей, коллектив. На сегодня по городу более 366 тысяч человек получили I компонент вакцины. Полностью иммунизацию прошли свыше 284 тысяч граждан», - добавил он.

Спикер напомнил, что для обеспечения населения вакцинацией работа прививочных пунктов в медицинских организациях и торговых комплексах продлена с 10:00 до 22:00 часов, в том числе в воскресные и праздничные дни.

«На сегодня пункты вакцинации развёрнуты в 8 торговых комплексах («Хан-Шатыр», MegaSilkWay, «Керуен», «Абу Даби Плаза», «Азия парк», «Сары арка», «Евразия», магазин «Мечта»). За весь период в ТРЦ было вакцинировано около 60 тысяч человек», - заключил руководитель горздрава.

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#Нур-Султан   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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