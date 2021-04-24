Как прошло пятое заседание земельной комиссии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня в стенах Министерства сельского хозяйства состоялось пятое заседание Комиссии по земельной реформе. Одним из основных вопросов дня стало обсуждение возможности передачи земель сельхозназначения в частную собственность, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Касательно данного вопроса высказывались разные мнения, но в одном эксперты сошлись – данный вопрос очень серьезен и не терпит спешки.

«Этот вопрос волнует не одного человека, а целый народ, страну, все общество. Конечно, ошибочно мнение о том, что только одна земельная комиссия может решить эту проблему. Ведь, эту проблему должна решать вся страна, все общество. Хотя, скажу свое личное мнение. На 1-м и 2-м заседании комиссии по земельной реформе я говорил о необходимости временного приостановления предоставления права собственности на земли сельскохозяйственного назначения. Потому что общество, народ не готовы к этому. Кроме того, у нас есть актуальные вопросы, связанные с сельскохозяйственными угодьями. Итак – условный земельный пай. Сколько тысяч земель под видом земельных паев уходит в частные руки. Если снять мораторий, то это означает, что предприятия, получившие право землепользования, связанное с земельными паями, могут перевести эти земли в частную собственность. В результате многие тысячи простых сельских жителей лишатся земельных паев», - сказал директор юридической компании «Bazarbek&Partners» Бакытжан Базарбек.

Согласен с ним и депутат Мажилиса Айдос Сарым.

«Я бы не поверил человеку, который сказал бы мне, что знает простой способ решения земельного вопроса, назвал бы его мошенником. Мы видим, что решения нет. Прошло пять совещаний, на которых рассматривались, озвучивалось множество вопросов. Меня радует, что касательно земельного вопроса во многих аспектах есть консенсус. Понятно, хотим, чтобы земля была правильно освоена, чтобы народ развивался и процветал. Все мы убеждены – земля должна контролироваться государством. Когда мы говорим, что собственник земли – это государство – мы убеждены, что государство должно решать такие вопросы с большой тщательностью и созданием необходимых структур. Необходимо внести немало изменений в Земельный кодекс», - отметил депутат.

В итоге, соответствующий мораторий было решено продлить еще на пять лет.

«Сельское население, вероятно, должно принять непосредственное решение по этому вопросу в будущем. Было отмечено, что в Парламенте поднимут некоторые вопросы. Учитывая все это в будущем, думаю, что на это дело потребуется минимум от 3 до 5 лет. Спешить нельзя. Если это так, то предлагаю продлить на 5 лет установленный мораторий до конца года на нормы, касающиеся землевладения. Я думаю, что должно быть только одно решение. Сейчас мы не имеем права принимать сразу несколько решений. Думаю, каждый гражданин несет ответственность. Поэтому я предлагаю, чтобы члены комиссии придерживались такого общего мнения», - сказал заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов.

Такое решение поддержали и другие члены комиссии.

Кроме того, Е. Тугжанов призвал пересмотреть кадастровую стоимость земель сельхозназначения.

Думаю, надо пересмотреть кадастровую стоимость сельхозземель. По словам специалистов, этот вопрос не рассматривался уже 10 лет. Мы даже не можем сказать, что в течение одного дня, на одном заседании, мы примем решение. Должен быть проведен всесторонний анализ стоимости земли с учетом рыночной стоимости. Во все времена наш народ считал землю главным достоянием. Сегодня высказывалось мнение о том, что народ видит политическую подоплеку, это тоже надо учитывать. У казахов есть поговорка: «И за воду есть спрос». Поэтому, давайте учитывать все», - предложил зампремьера.

Он также подвел предварительные итоги всех пяти заседаний комиссии по земельной реформе.

«Проведено пять заседаний комиссии, семь заседаний рабочих групп. За этот короткий срок рассмотрено более 100 вопросов. Вы сами видите, что заседания комиссии проходили открыто. Ни одной проблемы мы не скрывали, все обсуждалось здесь. Онлайн-трансляция была доступна всему населению. Каждому члену комиссии была предоставлена полноценная возможность выступить», - подчеркнул Е. Тугжанов.

По словам заместителя главы Правительства, всего на заседаниях комиссии внесено 113 предложений. По двадцати из них были приняты конкретные решения. Рекомендации по 28 вопросам будут направлены в Парламент в рамках законопроекта, разрабатываемого по итогам работы комиссии. 47 предложений направлены в государственные органы для принятия конкретных мер.

«18 вопросов сняты с рассмотрения комиссией в связи с наличием уже имеющегося решения в законодательстве. Их сняли не просто так, обсуждение велось по три, четыре и даже пять часов. Рекомендации комиссии в целом разработаны и в установленном порядке будут внесены в Парламент в следующем месяце», - подытожил зампремьера.

В свою очередь, директор юридической компании «Bazarbek&Partners» Бакытжан Базарбек перечислил основные решения, принятые земельной комиссией.

- Первое, выработать механизм отчуждения права аренды на земли сельскохозяйственного назначения без выкупа;

- Второе, внести соответствующие изменения в законодательство «О персональных данных» и рассекретить сведения о собственниках земель и землепользователях в государственном земельном кадастре;

- Третье, упразднить земельные комиссии на районном и городском уровне;

- Четвертое, утвердить новые жесткие предельно-максимальные размеры земельных участков;

- Пятое, разработать вокруг сельских населенных пунктов радиус, в рамках которого будут изъяты земельные участки и зарезервированы под общественные пастбища.

«Есть и другие важные решения! Все указанные предложения, я внес на заседании земельной комиссии и комиссия их утвердила. Однозначно, эти решения Земельной комиссии будут приняты как законопроект, и это огромный шаг вперед, огромный прогресс. Мы делаем сильный удар по коррупции в земельных отношениях и монополиям на землю и защищаем права на землю простых сельчан, крестьян и фермеров, владельцев условных земельных долей», - резюмировал Б. Базарбек.