Как прошли праздничные дни в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске в выходные дни полицейские получили более 1,8 тысячи сообщений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, каждый день в праздники на охрану общественного порядка города заступали свыше 160 сотрудников полиции. В том числе 31 автопатруль, 8 дежурных смен стационарных постов «Модуль». Остальные – пешие патрули.

По отдельному плану работали инспектора видеонаблюдения Центра оперативного управления. В результате с использованием камер видеонаблюдения, установленных на улицах, перекрестках и площадях в праздники зафиксировано 52 административных правонарушения. Все правонарушения – по линии нахождения в общественном месте в нетрезвом состоянии.

«Свыше 400 звонков, поступивших на канал 102 с 19-го по 23-е марта, требовали немедленного реагирования. В их числе 27 семейных скандалов, 17 фактов нарушения тишины в ночное время. В среднем за сутки полицейским поступало 550 сообщений. Пик звонков и вызовов приходился на период времени с шести часов вечера и до полуночи. В целом, в праздничные дни обстановка оставалась стабильной, резонансных преступлений не зарегистрировано», - прокомментировал начальник Центра оперативного управления Ерик Кульжанов.