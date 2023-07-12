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    Как прошла встреча этнических казахов с официальной делегацией из Казахстана в Монголии и России

    12 Июля 2023, 16:32

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Улан-Батырском, Налайхском, Ховдинском, Баян-Олгейском районах Монголии, а дальше в Кос-Агашском районе Республики Алтай прошла встреча этнических казахов с официальной делегацией из Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Официальную делегацию в составе президента Фонда Отандастар Абзал Сапарбекулы, депутатов Парламента (Галиаскар Сарыбаев, Болат Керимбек) и представителей интеллигенции (Бота Баман, Жади Шакен, Кадирбек Куныпияулы, Ауыт Мукибек) встречали на границе глава Кос-Агашского района Серикжан Муратханулы и депутат области Санаш Дидунов. Затем казахстанскую делегацию отвезли в поселок Жана-Ауыл, где хранится наследие алтайских казахов. Члены делегации ознакомились с бытом региона и посетили музей, в котором прославляются национальные ценности.

    В Республике Алтай жители Косагашского района, крупнейшего по площади и граничащего с тремя равными странами (Монголия, Казахстан, Китай), хорошо сохранили казахские традиции и обычаи. Стоит отметить, что учебник для 1-5 классов на казахском языке в России в прошлом году благодаря многолетнему труду учителей был включен в учебный процесс в этом районе.

    Встреча с населением, общение с жителями продолжились торжественным концертом Карагандинского академического оркестра национальных инструментов имени Таттимбета, который сопровождал официальную делегацию в парке, расположенном в районном центре. Следует отметить, что эти события совпали с Днем семьи в России.

    Жители Кос-Агаша впервые прослушали казахский концерт на таком высоком уровне с момента обретения Казахстаном Независимости. Это культурное мероприятие очень обрадовало этнических казахов.

    Алтайские казахи, которые вдали от Родины, были воодушевлены и передали тёплые приветствия Казахстану.

    В завершение мероприятия руководитель казахского культурного центра Кос-Агаша Аркалык Султанов, который неустанно трудится на благо единства народа региона, сохранения казахского языка, был награжден нагрудным знаком и благодарственным письмом Президента РК Касым-Жомарта Токаева. Также акиму района Серикжану Муратхановичу и председателю мажилиса района Санашу Дидунову были вручены благодарственное письмо «Фонд Отандастар» и памятная медаль «Алғыс».

    Автор:

    Арайлым Мұрат

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