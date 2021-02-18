Как прошел юбилейный год Абая

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О результатах празднования юбилейного года Абая рассказали в Министерстве культуры и спорта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Несмотря на трудности, 2020 год стад годом юбилеев великого Абая, аль-Фараби и Золотой Орды и знаменательным для всей страны. По поручению Президента Республики Казахстан все мероприятия, посвященные юбилею Абая, были проведены на высоком уровне», - сказал вице-министр культуры и спорта РК Нургиса Дауешов во время коллегии ведомства.

«10 августа на законодательном уровне объявлено Днем Абая. С 2020 года Государственной премии в области литературы и искусства присудили имя Абая. Установлено восемь памятников и два бюста Абаю. За рубежом открылись 14 культурных центров Абая. Труды мыслителя были переведены на 10 иностранных языков, изданы 10 томов «Абаеведения» и другие книги. Именем Абая названы аэропорт города Семея, 14 улиц и проспектов, в том в городе Тбилиси, также шесть образовательных учреждений. В Нур-Султане открылась Академия Абая. Был запущен телеканал «Абай». Также вице-министр напомнил, что с участием Главы государства в прошлом году состоялось торжественное открытие памятника «Ұлы ақын Абай ұлдарымен» в Семее. Напомним, 30 мая 2019 года Глава государства подписал Указ «О праздновании 175-летнего юбилея со дня рождения Абая Кунанбайулы». Постановлением Правительства Республики Казахстан 10 августа объявлено Днем Абая и внесено в календарь праздничных дней.