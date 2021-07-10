Как прошел весенний набор на воинскую службу в Казахстане в условиях пандемии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В конце июня завершилась весенняя призывная кампания. Местные органы военного управления укомплектовали призывниками Вооруженные Силы, другие войска и воинские формирования. О том, как проходила и с какими результатами завершилась призывная кампания, рассказал заместитель начальника Департамента организационно-мобилизационной работы Генерального штаба Министерства обороны РК подполковник Азамат Дусимов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

- Расскажите, как прошел призыв?

- В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан весенняя призывная кампания проведена у нас с марта по июнь месяц. В этот промежуток времени мы укомплектовали Вооруженные Силы, другие войска и воинские формирования военнослужащими срочной службы. В общем количестве более 30 тысяч. На первом этапе мы комплектовали Пограничную службу, затем Вооруженные Силы и Службу государственной охраны, следующим этапом у нас было – Министерство по чрезвычайным ситуациям и Национальная гвардия Республики Казахстан. Каких-то существенных проблем по комплектованию не было.

- А в какие войска стремятся попасть наши призывники?

- Прежде чем призвать мы каждого призывника изучаем заранее и предназначаем в соответствующие воинские части и подразделения в соответствии с его образованием, физическими навыками, какими-то специальностями, которые он приобрел до призыва. Мы смотрим и предлагаем уже конкретную воинскую часть. Призывники в основном все хотят служить в специальных подразделениях. Это у нас морская пехота и десантно-штурмовые войска. Также у нас призываются новобранцы в научный взвод при Национальном университете обороны, ограниченное количество, но мы тщательно осуществляем отбор и изучение данных призывников. Это призывники, которые получили высшее образование, магистратуру некоторые окончили по соответствующим специальностям, в которых они могут проявить себя в дальнейшем при прохождении воинской службы.

- Какие заболевания выявляются у призывников чаще всего в ходе медицинской комиссии?

- Медицинское освидетельствование все призывники проходят в несколько этапов. Это районное, областное и так далее. Именно на районном уровне у нас проходит большой отсев призывников по заболеваниям, связанным со зрением в первую очередь, второе – это желудочно-кишечный тракт и неврологические заболевания: сколиозы, протрузии позвоночника. Причины этих заболеваний в том, что наша молодежь мало занимается спортом, вторая причина - сейчас практически все находятся в гаджетах, почему заболевания глаз, это острота зрения и с этим проблемы, и всевозможные фастфуды, которые влияют на кишечник, желудок. Они дополнительно проходят медицинское обследование в обязательном порядке. В соответствии с новыми требованиями к военно-медицинскому освидетельствованию все призывники в обязательном порядке проходят УЗИ брюшной полости и некоторые заболевания в этот период также выявляются.

- А имеются ли факты, когда призывники пытаются скрыть какие-то заболевания и тем самым пройти медицинскую комиссию и поступить на воинскую службу?

- Такие факты есть, но мы их пресекаем уже на ранних стадиях. У нас врачи высшей категории в основном в медицинских комиссиях. Мы их всех проверяем, находился ли призывник на различных «Д» учетах. Эта система сейчас на электронной платформе, есть обмен информацией с Министерством здравоохранения. Дальше у нас проводится более расширенная интеграция по всем заболеваниям. Все призывники, как я уже говорил, проходят УЗИ брюшной полости, анализы соответствующие сдают и при необходимости проходят дополнительное медицинское обследование, которое утверждено решением и постановлением акимов районов и областей.

- Как можно поступить на воинскую службу по контракту, либо в военные высшие учебные заведения после окончания срочной службы, либо во время нее?

- Да, такое право есть. Оно предусмотрено Законом Республики Казахстан «О воинской службе и статусе военнослужащего». Военнослужащий срочной службы в период прохождения срочной воинской службы имеет право поступить на воинскую службу по контракту, но там есть такое требование: при наличии высшего образования средне-специального образования, либо средне-технического образования. После 6 месяцев воинской службы он имеет право написать рапорт и поступить на воинскую службу по контракту, соответственно он должен пройти медицинское освидетельствование, собрать весь перечень документов и командир части уже принимает решение о его приеме на воинскую службу по контракту и назначению на вакантную должность.

По высшим военным учебным заведениям также военнослужащий по призыву имеет право поступить в любое высшее учебное заведение, собрать перечень документов, пройти медицинское освидетельствование и обратиться с рапортом. Но прежде чем эта работа проводится, во всех воинских частях проводится разъяснительная, агитационная работа среди военнослужащих срочной службы, потому что у нас ежегодно увеличивается количество военнослужащих срочной службы, которые поступают в высшие учебные заведения, которые действительно решили связать свою жизнь с воинской службой.

- А как осуществляется отправка к месту службы в условиях карантина?

- По итогам 2020 года местные органы военного управления приобрели большой практический опыт в данном вопросе. Весной текущего года все призывники, все военнослужащие местных органов военного управления, врачи-специалисты были оснащены всеми необходимыми средствами защиты. Это маски, антисептики, перчатки. На областных сборных пунктах у нас организованы две зоны это чистая и грязная. В грязную зону прибывают призывники с районов, проходят термометрию, сдают ПЦР-тесты. И призывники только с отрицательным результатом имеют право дальше проходить этап. Кроме того, у нас призывники по прибытию в воинскую часть повторно сдают ПЦР-тесты и проходят 14-дневный карантин.

Напомним, в начале марта в Казахстане начался весенний призыв на срочную воинскую службу.