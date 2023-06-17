Как прошел Национальный курултай в Туркестане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Туркестане состоялось второе заседание Национального курултая «Әділетті Қазақстан – Адал азамат», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В первый день мероприятия делегаты, собравшиеся со всех регионов страны, обсудили актуальные общественно-политические вопросы. Во второй день мероприятия в Туркестан прибыл Президент Казахстана. Глава государства посетил мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи. Касым-Жомарту Токаеву рассказали о ходе реставрационных работ на памятниках государственного историко-культурного музея-заповедника «Азрет-Султан». Президент дал поручение по сохранению исторического облика мавзолея.

После Глава государства выступил на пленарном заседании курултая и озвучил ряд инициатив и предложений по дальнейшему развитию страны.

В начале своего выступления Касым-Жомарт Токаев отметил, что Национальный курултай – это не торжественное собрание, на котором произносятся высокопарные речи.

«Наши предки созывали курултаи в критические периоды истории, чтобы обсудить и принять важные для страны решения. Сегодняшний курултай проходит после трагедии, в результате масштабных пожаров в области Абай погибли наши сограждане. Еще раз повторюсь: мы должны извлечь уроки из этой трагедии и принять конкретные решения», - сказал Президент.

Далее Глава государства подчеркнул особое место и важность духовной столицы страны. Наряду с этим, он заявил, что проведенная в стране конституционная реформа укрепила фундамент государства и задала долгосрочный демократический вектор развития. При этом, по мнению Касым-Жомарта Токаева, важно, чтобы произошла модернизация индивидуальных и общественных ценностей и моделей поведения казахстанцев.

Особое внимание было уделено международной ситуации, которая «не внушает оптимизма», поэтому Казахстан должен быть единым как никогда. Еще одна проблема, которую выделил Президент – нехватка воды в стране.

«Безусловно, это серьезное упущение в работе акимов. Данную проблему нужно срочно решить. В противном случае я приму соответствующие решения. Поэтому нам следует стремиться к созиданию не по форме, а по содержанию. «Быть, а не казаться» – вот наш принцип», - сказал Глава государства.

Также были выделены вопросы распространения вейпов среди молодежи, синтетических наркотиков и жестокости детей.

ПОРУЧЕНИЯ

Президент предложил усовершенствовать государственную символику, трансформировать систему государственных наград, создать центр или институт, который будет целенаправленно заниматься яссауиведением.

Будет продолжен процесс обновления управленческого звена.

Поручено завершить подготовку многотомника по истории Казахстана, создать программу «Детская библиотека». Поддержано возвращение звания «Народный писатель Казахстана».

Для решения проблем в киноиндустрии Министерству культуры и спорта в ближайшее время поручено разработать и внедрить цифровую систему, определяющую количество посетителей кинотеатров.

По мнению Главы государства стране нужна мощная сеть экспертно-аналитических центров.

НОВОЕ

В этом году впервые будет вручаться государственная награда «Ел бірлігі».

Будут восстановлены три приграничных района: Катон-Карагайский, Маркакольский и Маканчинский.

«Этот вопрос очень важен и с точки зрения обеспечения национальной безопасности. Нельзя затягивать с его решением. В целом объединение или разделение районов оказывает непосредственное влияние на каждодневную жизнь граждан. Поэтому при принятии решений важно учитывать численность населения, экономический потенциал, инфраструктурные аспекты таких районов», - пояснил Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев сообщил, что найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном.

Третье заседание Национального курултая пройдет в Атырауской области.

МНЕНИЯ

Во время пленарного заседания на Национальном курултае Герой труда Казахстана Вадим Басин поднял проблему дефицита рабочих специальностей. По его словам, только в Карагандинской области нехватка более 3,5 тысяч человек. Поэтому в стране нужно не просто популяризировать профессию рабочего, проводя декларативные мероприятия, нужна системная работа. Молодежи нужно показывать через музыку, сериалы, шоу на Youtube и в других социальных сетях, как рабочие улучшают свои условия, поднимаются по карьерной лестнице. Спикер подчеркнул, что существует стереотип о человеке труда и физической силе и выносливости. В настоящее же время это грамотный гражданин, который разбирается также в бизнес-процессах, производственных линейках и многом другом. И приобретенные навыки можно применять в дальнейшем в бизнесе и на госслужбе.

Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек считает, что многотомник по истории Казахстана, который поручил завершить Президент, станет первой фундаментальной работой по переосмыслению истории страны за годы независимости. Как уточнил, Саясат Нурбек, шесть томов уже сверстаны, к середине следующего месяца планируется завершить седьмой том. Он сообщил, что в многотомнике использовано много новых источников, в том числе из библиотеки Конгресса США, специализированных центров Гарвардского университета, Колумбийского университета. Отдельно было подписано соглашение с архивом и музеями Ватикана.

Государственный советник РК Ерлан Карин выразил мнение, что в своем выступлении Касым-Жомарт Токаев не только обозначил концептуальный вектор и перспективы духовно-нравственного развития казахстанского общества, но и предложил конкретные шаги по реализации новой идеологической стратегии страны.