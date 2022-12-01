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    Как происходит процедура судебного банкротства, рассказали в Минфине

    1 Декабря 2022, 13:15

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов РК Кайрат Миятов рассказал о процедуре судебного банкротства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Процедура судебного банкротства предусматривает наличие долга, превышающего 4,9 млн тенге, а также предполагает наличие имущества. Это более сложная процедура, которая подлежит рассмотрению в суде, назначается финансовый управляющий, который будет составлять соответствующий план реализации имущества либо погашения задолженности», - сказал заместитель председателя Комитета государственных доходов Минфина РК Миятов Кайрат на брифинге в СЦК.

    Но есть, по его словам, и промежуточный вариант.

    «Это процедура урегулирования неплатежеспособности, в корпоративном банкротстве это процедура реабилитации. В этом случае должник не признается банкротом и у него более мягкие условия распоряжения своим имуществом и доходами. Также назначается управляющий, который помогает составить должнику план до 5 лет. В этот период предоставляется возможность перенести платежи, кредитором проводятся консультации о возможности списания сумм, возможно, штрафов, либо переносов их оплаты на более поздние сроки», - разъяснил спикер.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

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