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    Как происходили  массовые беспорядки в городах Казахстана

    11 Февраля 2022, 20:58

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – МИА «Казинформ» предлагает хронологию событий массовых беспорядков в городах Казахстана.

    В Талдыкоргане 5 января 15:27 часов участники беспорядков в количестве около 3 тысяч человек напали на здание акимата Алматинской области. В этот же день в 16:30 часов – около 3 тысяч человек напали на военнослужащих, сотрудников полиции.

    В 17:00 часов они уничтожили специальную технику. В 19:48 – захватили здание ДП Алматинской области.

    А в Актобе участники беспорядков пытались зайти в здание Актюбинского областного маслихата. Напали на военнослужащих. Остановили пожарную машину.

    В Алматы 5 января в 00:30 часов на площади Республики демонстранты начали активно нападать на сотрудников полиции и штурмовать здание акимата. Участники беспорядков в количестве 800 человек на пересечении улиц Сейфуллина-Тимирязева атаковали сотрудников полиции.

    В 10:30 активные участники беспорядков, продвигаясь по улице Толе би, раздавали металлические прутья для нанесения телесных повреждений и погромов.

    В этот же день в 11:00 бесчинствующая толпа на захваченных спецмашинах «Камаз» и «Стена» направилась в сторону Толе би – Байтурсынова и на бензовозе «Гелиос» протаранила заслон сотрудников ОВД.

    А в 14:40 в акимате города Алматы участники беспорядков начали ожесточенно избивать курсантов Пограничной службы КНБ РК и сотрудников полиции.

    В Атырау на улице посреди дороги участники беспорядков избивали сотрудников полиции, военнослужащих. Такие же кадры замечены в Восточно-Казахстанской области. На кадрах виден мужчина со сломанным носом. Участники беспорядков подожгли полицейскую будку.

    Демонстранты в Таразе разбили камнями окна здания акимата области. Совершено нападение на сотрудника «Кузет», причинены телесные повреждения, отобрано табельное оружие. Участники беспорядков перевернули 8 патрульных автомашин, совершили кражу радиостанций. С использованием ГСМ совершили поджог 6 патрульных автомашин.

    Проникнув во двор акимата, уничтожили камеры видеонаблюдения. Войдя через центральных вход, мародеры совершали поджоги, похищали и поджигали имущество, взламывали и поджигали служебные кабинеты. На служебной автостоянке продолжали уничтожать автотранспорт. Проникли на территорию ДП Жамбылской области. В здании департамента полиции уничтожены служебные кабинеты. Совершен поджог серверной ЦОУ города Тараза.

    В Кызылорде участники беспорядков пытались проникнуть в областной акимат. Демонстранты въехали на грузовой машине в здание акимата.

    Подобные действия замечены и в Шымкенте. Участники беспорядков перевернули патрульные машины полиции. Захватили административное здание, проникли в служебные кабинеты, остановили машину скорой помощи.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Алматы Алматинская область Актюбинская область Атырауская область Восточно-Казахстанская область Жамбылская область Кызылординская область Видео МВД РК Шымкент ЧП-2022 Алматинская трагедия
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