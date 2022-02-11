Как происходили массовые беспорядки в городах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – МИА «Казинформ» предлагает хронологию событий массовых беспорядков в городах Казахстана.

В Талдыкоргане 5 января 15:27 часов участники беспорядков в количестве около 3 тысяч человек напали на здание акимата Алматинской области. В этот же день в 16:30 часов – около 3 тысяч человек напали на военнослужащих, сотрудников полиции.

В 17:00 часов они уничтожили специальную технику. В 19:48 – захватили здание ДП Алматинской области.

А в Актобе участники беспорядков пытались зайти в здание Актюбинского областного маслихата. Напали на военнослужащих. Остановили пожарную машину.

В Алматы 5 января в 00:30 часов на площади Республики демонстранты начали активно нападать на сотрудников полиции и штурмовать здание акимата. Участники беспорядков в количестве 800 человек на пересечении улиц Сейфуллина-Тимирязева атаковали сотрудников полиции.

В 10:30 активные участники беспорядков, продвигаясь по улице Толе би, раздавали металлические прутья для нанесения телесных повреждений и погромов.

В этот же день в 11:00 бесчинствующая толпа на захваченных спецмашинах «Камаз» и «Стена» направилась в сторону Толе би – Байтурсынова и на бензовозе «Гелиос» протаранила заслон сотрудников ОВД.

А в 14:40 в акимате города Алматы участники беспорядков начали ожесточенно избивать курсантов Пограничной службы КНБ РК и сотрудников полиции.

В Атырау на улице посреди дороги участники беспорядков избивали сотрудников полиции, военнослужащих. Такие же кадры замечены в Восточно-Казахстанской области. На кадрах виден мужчина со сломанным носом. Участники беспорядков подожгли полицейскую будку.

Демонстранты в Таразе разбили камнями окна здания акимата области. Совершено нападение на сотрудника «Кузет», причинены телесные повреждения, отобрано табельное оружие. Участники беспорядков перевернули 8 патрульных автомашин, совершили кражу радиостанций. С использованием ГСМ совершили поджог 6 патрульных автомашин.

Проникнув во двор акимата, уничтожили камеры видеонаблюдения. Войдя через центральных вход, мародеры совершали поджоги, похищали и поджигали имущество, взламывали и поджигали служебные кабинеты. На служебной автостоянке продолжали уничтожать автотранспорт. Проникли на территорию ДП Жамбылской области. В здании департамента полиции уничтожены служебные кабинеты. Совершен поджог серверной ЦОУ города Тараза.

В Кызылорде участники беспорядков пытались проникнуть в областной акимат. Демонстранты въехали на грузовой машине в здание акимата.

Подобные действия замечены и в Шымкенте. Участники беспорядков перевернули патрульные машины полиции. Захватили административное здание, проникли в служебные кабинеты, остановили машину скорой помощи.



