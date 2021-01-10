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    Как проходят выборы в Северо-Казахстанской области

    10 Января 2021, 12:41

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Руководитель проектного офиса «Қызылжар - адалдық алаңы», основатель первой автошколы для людей с ограниченными возможностями, участник проекта «100 новых лиц Казахстана», общественный деятель Салимхан Сабитов считает, что на избирательные участки должны прийти все казахстанцы, кому небезразлично будущее страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На избирательный участок №591 в Петропавловске Салимхан Сабитов пришел с супругой. Говорит, обсуждали дома неоднократно тему и уверены, что сделали правильный выбор.

    «Сегодня тот день, когда мы отдаем голоса за партии, которые защищают наши интересы. Считаю, что каждый казахстанец должен прийти на избирательные участки, несмотря на статус и положение, и отдать свой голос именно за ту партию, которой он доверяет. Мы не должны оставаться в стороне, не должны быть безразличны к тому, что будет происходить в нашей стране. Мы должны развиваться сами, помогать развиваться государству. Такая возможность есть. Людям с ограниченными возможностями сейчас уделяют особое внимание. У нас есть возможность участвовать в общественном контроле, в том числе быть наблюдателями на выборах», - сказал С.Сабитов.

    Пока голосование на избирательных участках в Петропавловске проходит спокойно. Требования санитарно-эпидемиологического контроля никто не оспаривает. Все соблюдают дистанцию, пользуются антисептиками. На входе избирателям измеряют температуру, в случае необходимости предоставляют маски и перчатки.

    По данным ЦИК РК, на 12 часов по Северо-Казахстанской области явка избирателей составила 34,2%.

    Всего в регионе в списки избирателей включены 399 375 человек.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Регионы Казахстана Выборы-2021
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