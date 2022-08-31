Как проходят мессы в Римско-Католическом приходе Святого Антония Падуанского в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – 74-летний 14-голосовой пневматический орган звучит в Римско-Католическом приходе Святого Антония Падуанского в Кокшетау. Когда-то он был привезен сюда из Польши и до сих пор радует прихожан своим потрясающим звуком. Об одном из самых крупных храмов в Акмолинской области корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал священник Войчех Скорупа, который год назад приехал в областной центр также из Польши.

«Не знаю, откуда появилось слово «костёл», мы называем себя римско-католической церковью. Покровителем является Святой Антоний Падуанский. Возведение нашего прихода началось в 1995 году. Освящена церковь была в 1997 году. Создалась община. Здесь люди получают удовольствие от того, что встречаются с Богом через молитву, через присутствие», - поделился священник.

Здание Римско-Католического прихода, пожалуй, одно из самых красивых в Кокшетау и отличается от всех необычной готической постройкой. Как и в любом католическом храме, в нем есть центральный алтарь и два боковых.

«В одном находится статуя Матери Божьей Фатимской, освященная Иоанном Павлом II, Папой Римским, который в 2001 году посещал Казахстан. А с правой стороны у нас находятся святые дары – это самое главное место. И конечно, как вы видите, здесь есть изображение юрты, говорящее о том, что мы живем в прекрасной стране – Казахстане», - продолжил рассказ В. Скорупа.

Католики – единственные, у кого во время службы используется орган. Орган прихода, по словам священника, был построен в 1948 году. Позже он стал подарком настоятеля прихода св. Станислава Костки из города Познань (Польша). Демонтаж в Кокшетау был осуществлен в 1999 году. Кстати, его нахождение в храме связано не только с богослужениями. К примеру, в 2000 г. здесь проходил фестиваль музыки И. С. Баха.

«Органист у нас сама монахиня. Она играет во время службы. Конечно, орган очень старый, но звучит прекрасно. Хотя, как и человек в возрасте, он тоже уже требует ремонта и поддержки. Это слышно», - отметил В. Скорупа.









Интересен и современный подход к проходящим мессам – в храме размещен экран, на котором транслируются слова исполняемых песен.

«Это сделано, чтобы людям было удобно. У нас есть песенники на скамейках, прихожане могут пользоваться ими. Но экран удобнее: его видно всем и буквы очень большие. И даже те, кто имеет плохое зрение, может видеть слова песен и петь вместе с нами», - поделился священник.

Мессы проводятся по расписанию. Конечно, для прихожан существуют определенные правила.

«Это ведь Храм Божий, поэтому сюда не стоит идти, как в спортивный зал, а нужно одеться с уважением к месту и Богу – в торжественную одежду. Ведь это святое место. Пожалуй, это основное правило», - пояснил В. Скорупа.

К слову, прийти на богослужение может любой, кто этого хочет.

«Мы живем в прекрасной стране - Казахстане. У нас есть свободное вероисповедание, и любой может зайти в каждую церковь или мечеть. Я сам посещал мечети и православную церковь. К нам может зайти совершенно любой человек, кто этого хочет. Я не смотрю, кто пришел, не смотрю – дети или взрослые. Если человек хочет прийти помолиться, он имеет такую возможность», - добавляет напоследок священник.

На вопрос «Почему когда-то сам пришел в церковь?» В. Скорупа отвечает без раздумий: «Это мое призвание. Кто-то решает создать семью, а я решил стать священником и служить людям. У каждого ведь свое призвание. И у каждого наступает в жизни такой момент, когда он ответственно делает выбор, каким путем хочет следовать…».











