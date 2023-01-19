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    Как проходят Дни Медцентра Управления Делами Президента РК в Актобе

    19 Января 2023, 12:33

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Актобе проходят Дни Медицинского центра Управления Делами Президента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщалось ранее, 16 января в Актобе стартовали Дни Медицинского центра УДП РК. В мероприятии принимают участие доктора из Астаны и Алматы. За три дня тура врачи Больницы Медицинского центра УДП РК провели 14 операций и почти 70 консультаций. Поднимались проблемы современной медицины и, конечно, их решения.

    Самым главным преимуществом стало то, что услуги медработников были организованы комплексно. То есть, жители Актобе смогли попасть на прием не только к стационарным врачам, но и к специалистам диагностического блока. Консультации лично проводили глава центра аллергологии, главный аллерголог-иммунолог Галия Тусупбекова, кардиохирург Алибек Тойбаев, онколог Насрулла Шаназаров.

    Нейрохирург Мынжылкы Бердиходжаев и аритмолог Ринат Камиев наряду с приемами пациентов, провели около 10 операций. Главный генетик клиники Гульшара Абильдинова провела мастер-класс с участием местных специалистов.

    Фото: Медицинский центр УДП РК

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Актюбинская область Здравоохранение УДП
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