Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 467.99 eur/kzt 488.82

    rub/kzt 7.7 cny/kzt 65.06
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Интеграция и партнерство

    Как проходят Дни культуры Казахстана в Беларуси

    30 Ноября 2022, 23:18

    МИНСК. КАЗИНФОРМ - В Минске проходят Дни культуры Казахстана. В первый день программы состоялся показ фильмов, мероприятия продолжились мастер-классом по домбре ректора Казахской национальной консерватории имени Курмангазы Армана Жудебаева, лекцией-концертом этно-фольклорного ансамбля «Туран», Гала-концертом, а также выставкой прикладного искусства Казахстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МКС РК.

    «Мы регулярно проводим перекрестные недели кино и художественные выставки, плодотворно взаимодействуют наши библиотеки, музеи и архивы, реализуется ряд межвузовских договоров, поддерживаются дружеские связи между деятелями литературы, кинематографии, развивается партнерство между нашими театрами. Ставший подлинным культурным брендом Беларуси Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» дал путевку в большую творческую жизнь многим талантливым казахстанским певцам», - подчеркнул Даурен Абаев.

    Перед белорусской публикой выступили лауреаты международных фестивалей и конкурсов: Алишер Каримов, Рухия Байдукенова, Шынар Ибатова, Мархаба Сайланбек, Шынар Балтина, Жанар Дугалова и другие.

    В рамках мастер-класса по домбре состоялась передача казахского национального музыкального инструмента в количестве 7 штук.

    «Одним из величайших изобретений, подаренных миру тюркскими народами, по праву признана домбра. Домбра – это главный инструмент казахов, это целый мир для казаха, это его душа. В звучании его струн сокрыта глубокая философия Великой степи. В современном Казахстане, как и во все времена, домбру высоко почитают – практически в каждой семье есть этот музыкальный инструмент», - сказал министр Даурен Абаев.

    Также в Минске глава МКС встретился с белорусским коллегой Анатолием Маркевичем. В ходе беседы стороны обсудили вопросы взаимодействия, включая реализацию совместных проектов в области культуры.


    Фото:gov.kz
    Внешняя политика Казахстана Культура Беларусь
    Новости по теме
    Новости по теме
    125-летие Мухтара Ауэзова отметили в Литве
    Фильм Адильхана Ержанова «Голиаф» попал лонг-лист «Золотого глобуса»
    Давид Чарлин представит Казахстан на Junior Eurovision-2022 в Ереване
    Вечер памяти Матена Бижанова состоялся в Кокшетау
    Популярное
    1 Опубликовано совместное заявление президентов Казахстана и Франции
    2 Премьер-Министр РК прибыл в Экибастуз
    3 Олигарх Клебанов выразил готовность продать государству Экибастузскую ТЭЦ за один тенге
    4 Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Председателю КНР Си Цзиньпину
    5 Все виновные лица будут привлечены к ответственности – Алихан Смаилов об аварии на Экибастузской ТЭЦ
    Новости партнеров